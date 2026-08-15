Intentos suicidas, alimentación precaria, problemas de higiene... familiares denuncian las condiciones de los 5.000 soldados estadounidenses del portaaviones 'Abraham Lincoln'

Los detalles Los militares llevan nueve meses en alta mar y más de 250 días consecutivos sin pisar tierra. Su salud mental está gravemente afectada, algo a lo que resta importancia Trump.

Las familias de los más de 5.000 soldados del portaaviones 'Abraham Lincoln' denuncian las precarias condiciones higiénicas y alimentarias, además de intentos suicidas y estrés psicológico entre los militares. Tras nueve meses en alta mar y más de 250 días sin pisar tierra, su salud mental está gravemente afectada. Los soldados reciben escasa comida y enfrentan problemas de limpieza, minimizados por Trump, quien asegura que no hay preocupación familiar. Hegseth sostiene que las condiciones han sido tergiversadas. El portaaviones, tras misiones en el Pacífico, espera ser relevado por el 'George Washington' para mejorar la situación.

Las familias de los más de 5.000 soldados estadounidenses del portaaviones 'Abraham Lincoln' denuncian que entre los militares hay intentos suicidas, estrés psicológico y unas condiciones higiénicas y alimentarias muy precarias.

Los soldados llevan nueve meses en alta mar desplegados en Oriente Medio y más de 250 días consecutivos sin pisar tierra, lo que es un récord para un portaaviones en la era moderna. Su salud mental está gravemente afectada.

Y es que media taza de arroz y dos tortillas es la escasa comida habitual repartida a bordo, a lo que se añaden los graves problemas de limpieza e higiene, un asunto, sin embargo, minimizado por Trump y su Gobierno. "No, los familiares no están preocupados. Ese barco está en movimiento ahora mismo, o lo estará muy pronto, y va a ser sustituido por otro barco muy similar", ha señalado el presidente estadounidense al respecto. Y preguntado por si los soldados han pasado demasiado tiempo a bordo, Trump lo ha dejado claro: "No, ni mucho menos", ha defendido.

Por su parte, Hegseth considera que la información de las insalubres condiciones a bordo ha sido tergiversada. "Nos aseguramos de que cada barco, cada tripulación y cada capitán disponga de todo lo que podamos proporcionarles en todo momento", ha asegurado el secretario de Defensa de EEUU.

Inicialmente destinado a misiones en la zona del Pacifico, tras zarpar de San Diego, California, en noviembre DE 2025 y parar un día en la isla de Guam en diciembre, los soldados han pasado 208 días en alta mar y han realizado aproximadamente 10.000 vuelos aéreos en apoyo de los ataques contra Irán.

Ahora, el 'Abraham Lincoln', después de 267 días totales de despliegue, está a la espera de que el portaaviones 'George Washington' tome el relevo y mejore las condiciones físicas y mentales de los soldados.

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