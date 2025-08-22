El FBI registra la casa de John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Trump

Fotografía de archivo del exconsejero de Seguridad Nacional de Donald Trump en la Casa Blanca (2018-2019), John Bolton,

Agentes del FBI están registrando la casa de John Bolton, exasesor de Trump, en una investigación de seguridad nacional, según ha informado este viernes el New York Post, quien ha citado a un funcionario anónimo de la administración Trump.

Bolton fue embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas y asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca durante el primer mandato del presidente Donald Trump, pero desde entonces se ha convertido en un crítico del presidente republicano, calificándolo de no apto para el cargo.

