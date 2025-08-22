Ahora

El FBI registra la casa de John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Trump

Agentes del FBI están registrando la casa de John Bolton, exasesor de Trump, en una investigación de seguridad nacional, según ha informado este viernes el New York Post, quien ha citado a un funcionario anónimo de la administración Trump.

Bolton fue embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas y asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca durante el primer mandato del presidente Donald Trump, pero desde entonces se ha convertido en un crítico del presidente republicano, calificándolo de no apto para el cargo.

