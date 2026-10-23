La familia del bebé muerto en Misisipi exige justicia: murió por los disparos de un policía que intentaba detener a su madre tras robar en un supermercado

Los detalles La madre asegura que enseñó al bebé para evitar que dispararan. "No estaban en peligro, no importa lo que digan", sostiene la abuela, mientras la Fiscalía defiende que el agente actuó en legítima defensa.

La policía de Misisipi recibió un aviso sobre dos mujeres que habían robado en un supermercado y huido. Al llegar al parking, los agentes dispararon al coche en el que se encontraban las sospechosas, sin percatarse de que una de ellas sostenía a un bebé de un año en su regazo. El disparo resultó en la muerte del pequeño, y el agente involucrado fue exonerado. Las cámaras captaron a una mujer con un bebé y a otra con pañales robados. La familia del niño exige justicia, mientras la Fiscalía defiende que el agente actuó en legítima defensa.

La policía recibió la alerta de que dos mujeres habían robado algo en un supermercado de Misisipi y que habían salido huyendo. Cuando los agentes llegaron al parking, ellos dispararon al coche en un intento de detenerlas. Lo que no vieron los agentes es que una de ellas, en su regazo, llevaba un bebé de un año. El pequeño ha muerto y el agente ha sido exonerado.

Todo comenzó cuando un trabajador del supermercado de Misisipi avisa de que dos personas han salido huyendo. Las cámaras captan a una mujer con un bebé en brazos y a otra con unos supuestos pañales robados.

Cinco agentes salen tras ellas. Cuando llegan al parking ya están dentro del coche. En el vídeo que acompaña esta noticia, se puede ver como los policías gritan "¡Parad! ¡Parad!".

Inmediatamente después de decirles que paren, un policía dispara tres veces contra el vehículo: acaba de asesinar a un bebé de 1 año de edad, sentado sobre el regazo de su madre en el asiento del pasajero. El pequeño ha muerto y el agente ha sido exonerado. "Había un puto bebé sobre su regazo", comenta uno de los policías acto seguido. "Nadie sabía que estaba ahí", añade.

Otro vídeo del momento muestra otra perspectiva de lo ocurrido. Tratan de huir con el coche y este agente abre fuego contra la ventanilla del copiloto. La madre asegura que enseñó al bebé para evitar que dispararan. "Levanté a mi bebé porque sacaron el arma", cuenta.

Las grabaciones se han revelado por petición de la familia, que exige justicia. "No estaban en peligro, no importa lo que digan", sostiene la abuela, mientras la Fiscalía defiende que el agente actuó en legítima defensa.

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