La extinción del megaincendio del sur de Francia, ya controlado, llevará aún "varios días"

El contexto Este incendio es el mayor registrado en Francia desde 1949. Se ha cobrado una víctima mortal y dos heridos muy graves, así como una docena de heridos leves, además de calcinar miles de hectáreas, 36 viviendas y al menos una treintena de vehículos.

El incendio en el macizo de Corbières, Francia, que ha devastado más de 16.000 hectáreas, está controlado, pero su extinción total llevará varios días, según Christophe Pouget, prefecto del departamento de Aude. El fuego, que ha afectado a 15 municipios y tiene un perímetro de 90 kilómetros, ha destruido bosques y viñedos. La región, en alerta naranja por canícula, enfrentará temperaturas de hasta 40 grados, complicando las labores de extinción. Unas 1.000 personas siguen evacuadas, sin servicios básicos garantizados. Este es el mayor incendio en Francia desde 1949 y ha causado una muerte, heridos graves y daños materiales significativos.

El incendioque ha quemado más de 16.000 hectáreas en el macizo de Corbières, en Francia, está controlado después de que los bomberos consiguieran detener su avance el jueves, pero para extinguirlo todavía tardarán "varios días". Es el diagnóstico que ha hecho este viernes el prefecto del departamento de Aude, Christophe Pouget. En una entrevista en el canal 'BFMTV', ha subrayado que serán necesarios "varios días de vigilancia para poder declararlo extinguido", y eso significa "al menos todo el fin de semana".

Pouget ha detallado que a partir del sábado su departamento estará en alerta naranja por canícula y ha advertido de que eso "no es una situación favorable" para apagar totalmente el fuego, que desde el pasado martes ha calcinado bosque y campos de cultivo -en particular viñas- en 15 términos municipales, con un perímetro de 90 kilómetros.

Météo France ha declarado en alerta naranja a partir de la tarde de este viernes en 11 departamentos del sur y del este de Francia, en las regiones de Toulouse y de Lyon, respectivamente, a los que se añadirán el sábado otros seis, entre ellos Aude, donde ese día se esperan temperaturas máximas de entre 36 y 40 grados, situación que va a prolongarse durante los días siguientes.

Preguntado por cuántas personas no han podido todavía volver a sus viviendas después de haber sido evacuadas estos últimos días por el fuego, el prefecto ha respondido que es difícil de calcular, pero que "deben de quedar unas 1.000". La razón de que no hayan regresado todavía a sus casas, ha precisado, es que no se les pueden garantizar aún servicios básicos como el agua o el suministro eléctrico.

La Prefectura de Aude ha advertido en redes sociales de que "teniendo en cuenta el riesgo muy elevado de fuego y para preservar la totalidad de las capacidades de los bomberos, se prohíbe el acceso a todos los macizos forestales hasta este domingo incluido".

El que estos días ha asolado Corbières se considera el mayor incendio en Francia desde 1949. Además de haber arrasado miles de hectáreas de monte y quemado 36 viviendas y al menos una treintena de vehículos, causó la muerte de una mujer que no quiso evacuar su casa y ha dejado heridas muy graves a dos personas, una de ellas un bombero, y leves a una docena, sobre todo bomberos.