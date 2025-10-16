Sébastian Lecornu respira y supera las dos mociones de censura que amenazaban la continuidad de su Gobierno

Los detalles Han sido promovidas por La Francia Insumisa (LFI) y por la ultraderechista Agrupación Nacional. Ninguna de ellas han conseguido el respaldo del Partido Socialista.

El primer ministro francés, Sébastian Lecornu, ha superado dos mociones de censura gracias a 18 votos clave y el apoyo del Partido Socialista, asegurando así la continuidad de su gobierno. La primera moción, impulsada por La Francia Insumisa, obtuvo 271 votos, insuficientes para derrocar al Ejecutivo, mientras que la segunda, promovida por la ultraderechista Agrupación Nacional, logró 144 votos. Lecornu ha instado a los partidos opositores a no apresurar los tiempos electorales y ha criticado que se utilicen los presupuestos como herramienta política. Marine Le Pen ha expresado la impaciencia de su grupo por convocar elecciones, mientras el entorno de Emmanuel Macron busca evitarlas.

Un total de 18 votos y un empujón del Partido Socialista se han convertido en los protagonistas y principales aliados del Gobierno de Sébastian Lecornu, primer ministro francés, que ya respira tranquilo tras superar las dos mociones de censura a las que se enfrentaba y que amenazaban su continuidad.

La primera de las mociones ha sido promovida por La Francia Insumisa (LFI) y ha obtenido 271 votos a favor, menos de los 289 que fijaban el umbral de la caída del Ejecutivo. Mientras, la ultraderechista Agrupación Nacional impulsaba a una segunda moción que ha conseguido 144 votos.

Por su parte, Lecornu ha marcado antes de la votación una diferencia entre el "orden republicano" y el "desorden" para pedir un mínimo tiempo de confianza y, en un mensaje a los partidos opositores, les ha instado a no acelerar los plazos, porque "las elecciones presidenciales se celebrarán" y "habrá tiempo de hacer campaña".

Asimismo, les ha acusado de tomar los presupuestos generales como "rehenes" de intereses partidistas, apelando de nuevo a un consenso para sacar adelante antes de que acabe el año las cuentas públicas de 2026, asegura Europa Press.

En paralelo, Marine Le Pen ha reconocido que en su grupo existe una "impaciencia creciente" por ir a las urnas, mientras que los partidos aliados del presidente, Emmanuel Macron, "hacen todo lo posible para evitarlo".

"Volveréis, con la cabeza agachada y el rostro abatido, con la vergüenza de quienes sólo ganaron tiempo", ha dicho Le Pen, según la cadena BFM TV.

