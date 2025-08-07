Estabilizado el incendio más voraz en medio siglo en Francia: 17.000 hectáreas han sido arrasadas

Los detalles Las llamas siguen activas pero estabilizadas y el fuego ha perdido intensidad, por lo que su propagación se ha ralentizado.

En el departamento francés de Aude, un incendio devastador ha calcinado más de 17.000 hectáreas, convirtiéndose en el más agresivo de los últimos 50 años. Aunque las llamas siguen activas, los miles de efectivos han logrado estabilizarlas. Lamentablemente, el incendio ha cobrado la vida de una mujer de 65 años y ha dejado al menos 13 heridos, incluidos bomberos y vecinos. La vegetación del macizo de Corbières ha facilitado la rápida expansión del fuego, obligando a evacuar a cientos de personas. Las autoridades advierten que el operativo de control y extinción aún no ha concluido. El primer ministro François Bayrou calificó el suceso como una "catástrofe sin precedentes" posiblemente vinculada al cambio climático. La Fiscalía continúa investigando el origen del incendio.

Las cenizas y el humo siguen apropiándose del departamento francés de Aude, zona en la que un devastador incendio se convertía en el más agresivo de los últimos 50 años con más de 17.000 hectáreas calcinadas. Los miles de efectivos que han participado en el operativo han conseguido estabilizar el fuego, pese a que este siga activo.

Desgraciadamente también hubo víctimas mortales, como una mujer de 65 años que se negó a abandonar su casa pese a las órdenes de evacuación. Asimismo, al menos 13 personas, entre ellos bomberos y vecinos, fueron heridos con quemaduras o por inhalación de humo.

La vegetación del macizo de Corbières ha favorecido a una rapidísima extensión de las llamas que obligaron a evacuar a cientos de personas. Aunque las primeras 24 horas del fuego instaron al miedo y la angustia, este jueves la situación es más esperanzadora.

Las llamas siguen activas pero estabilizadas y el incendio ha perdido intensidad por lo que su propagación se ha ralentizado, aseguran las autoridades.

Por su parte, las autoridades piden precaución y han advertido que aún no se ha completado el operativo de control y extinción, el cual podría tardar, y se desaconseja la vuelta a la normalidad.

El primer ministro francés, François Bayrou, visitó la zona afectada y sostuvo que se trata de una "catástrofe sin precedentes" que podría tener relación con "el cambio climático". Desde la Fiscalía se sigue indagando en el origen del incendio mediante una investigación.