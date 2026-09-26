Los expertos advierten de la situación mundial: "Es el momento de mayor riesgo de la historia de una guerra nuclear"

Los detalles Además, cuando lo hacen recuerdan que el poder que algunos países pueden desatar es muchísimo mayor del que se vio con Hiroshima y Nagasaki.

Vladimir Putin es considerado una de las mayores amenazas para Europa, en un contexto global de rearme nuclear. Expertos advierten que estamos en el mayor riesgo de una guerra nuclear a gran escala, superando incluso a la Guerra Fría. Carlos Umaña, director de la Alianza por el Desarme Nuclear, destaca que las bombas actuales son mucho más potentes que las de Hiroshima y Nagasaki. Nueve países poseen armas nucleares y están modernizando sus arsenales. En España, aunque Pedro Sánchez se opone al rearme, el Congreso rechazó instar al gobierno a firmar el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares. Umaña subraya la importancia de liderar el desarme nuclear.

Vladimir Putin es, aunque él lo niegue, una de las mayores amenazas y toda Europa lo sabe. Un riesgo al que hay que sumar el rearme nuclear en todo el mundo. Los expertos son claros: "Estamos en el momento de mayor riesgo de la historia de una guerra nuclear a gran escala".

"Cuando hablamos de Hiroshima y Nagasaki estamos hablando de 1945, con bombas que para los estándares de hoy son artesanales. La bomba de Hiroshima mató de forma inmediata a unas 70.000 personas", advierte Carlos Umaña, director de la Alianza por el Desarme Nuclear.

Umaña recuerda que las bombas de ahora "son de megatones, de millones de toneladas de TNT": "Estamos hablando de 5.000, 6.000 Hiroshimas en una sola bomba y de estas hay miles”.

"Estamos en el momento de mayor riesgo de la historia de una guerra nuclear a gran escala, más alto que en cualquier momento de la Guerra Fría", añade.

En el mundo hay nueve países con armas nucleares. Y todos ellos están expandiendo y modernizando sus arsenales: "Los países nucleares tienen todos misiles que están listos para ser detonados en un minuto. Todos los países están como con una pistola con el dedo en el gatillo. Esta amenaza se agrava, por ejemplo, con el conflicto de Ucrania, cuando se hacen amenazas nucleares explícitas".

En España, Pedro Sánchez se ha opuesto públicamente al rearme nuclear. Sin embargo, el Congreso español rechazó este martes instar al gobierno a firmar el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares. El PSOE se abstuvo porque quiere coordinarse antes con la OTAN. Ninguno de sus miembros ha firmado aún el tratado.

"Hay muchos escépticos que dicen que el desarme nuclear no es posible. Pero a ver, las armas nucleares son un invento humano y son una crisis política, es cuestión simplemente de cambiar de opinión. Y esta historia va a terminar de una o de dos formas, o con el fin de las armas nucleares, o con el nuestro. Es importantísimo que España se embarque en este camino y lidere a la comunidad internacional hacia el desarme nuclear", concluye Umaña.

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