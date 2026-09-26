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Trump VS prensa

Nuevo ataque de Trump a la prensa: impide a la CNN viajar a bordo del Air Force One

Los detalles Los periodistas de este medio pretendían subir a bordo del avión presidencial para cubrir este sábado el viaje del republicano al estado de Tennessee.

Donald Trump en el Air Force One
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Donald Trump ha vuelto a protagonizar un enfrentamiento con los medios de comunicación. El presidente de Estados Unidos ha prohibido este sábado que los periodistas de determinados medios viajen a bordo del Air Force One, el avión presidencial estadounidense.

Entre los medios afectados vuelve a aparecer CNN, uno de los principales objetivos de las críticas públicas del mandatario republicano desde su regreso a la Casa Blanca.

El veto se produce después de otra decisión similar que ya había limitado el acceso de varios medios a la Casa Blanca. Entre ellos se encontraba también CNN, que no podrá cubrir este sábado el viaje del líder estadounidense al estado de Tennessee.

Trump volvía a arremeter contra los medios de comunicación por publicar lo que ha denominado como "noticias falsas" y darle una cobertura desfavorable desde "hace años".

"¿Por qué se debería permitir el acceso a un lugar tan sagrado como la Casa Blanca a quienes difunden noticias falsas, como CNN y MSDNC?", ha señalado Trump, que ha juntado las siglas de la cadena MSNOW y las del Comité Nacional Demócrata (DNC) en señal de burla.

"A pesar de mi gran victoria electoral, casi el 100% de la cobertura sobre Trump es negativa, ¡y lo ha sido durante años!", ha lamentado en un mensaje difundido a través de redes sociales. En este sentido, ha hecho hincapié en que las "noticias falsas no deben tener cabida en la Casa Blanca". "Esto ha llegado demasiado lejos y supone un alto precio a pagar para el país", ha afirmado.

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