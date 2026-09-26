Nuevo ataque de Trump a la prensa: impide a la CNN viajar a bordo del Air Force One

Los detalles Los periodistas de este medio pretendían subir a bordo del avión presidencial para cubrir este sábado el viaje del republicano al estado de Tennessee.

Donald Trump ha intensificado su confrontación con los medios de comunicación al prohibir que periodistas de ciertos medios, como CNN, viajen en el Air Force One. Este veto se suma a restricciones previas que limitan el acceso de varios medios a la Casa Blanca. Trump acusa a estos medios de difundir "noticias falsas" y de ofrecer una cobertura desfavorable hacia él desde hace años. En redes sociales, el presidente cuestionó por qué se debería permitir el acceso a la Casa Blanca a quienes considera responsables de estas noticias, subrayando que la situación ha llegado demasiado lejos y tiene un alto costo para el país.

Donald Trump ha vuelto a protagonizar un enfrentamiento con los medios de comunicación. El presidente de Estados Unidos ha prohibido este sábado que los periodistas de determinados medios viajen a bordo del Air Force One, el avión presidencial estadounidense.

Entre los medios afectados vuelve a aparecer CNN, uno de los principales objetivos de las críticas públicas del mandatario republicano desde su regreso a la Casa Blanca.

El veto se produce después de otra decisión similar que ya había limitado el acceso de varios medios a la Casa Blanca. Entre ellos se encontraba también CNN, que no podrá cubrir este sábado el viaje del líder estadounidense al estado de Tennessee.

Trump volvía a arremeter contra los medios de comunicación por publicar lo que ha denominado como "noticias falsas" y darle una cobertura desfavorable desde "hace años".

"¿Por qué se debería permitir el acceso a un lugar tan sagrado como la Casa Blanca a quienes difunden noticias falsas, como CNN y MSDNC?", ha señalado Trump, que ha juntado las siglas de la cadena MSNOW y las del Comité Nacional Demócrata (DNC) en señal de burla.

"A pesar de mi gran victoria electoral, casi el 100% de la cobertura sobre Trump es negativa, ¡y lo ha sido durante años!", ha lamentado en un mensaje difundido a través de redes sociales. En este sentido, ha hecho hincapié en que las "noticias falsas no deben tener cabida en la Casa Blanca". "Esto ha llegado demasiado lejos y supone un alto precio a pagar para el país", ha afirmado.

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