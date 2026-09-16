La reacción de los presentadores de NBC al informar del accidente de helicóptero de sus compañeros

Los detalles Según KNBC, la reportera Eliana Moreno y el piloto George Marciniw fallecieron tras estrellarse el helicóptero en el que viajaban para informar de un accidente.

Los presentadores de NBC4 se tomaron un momento para asimilar la trágica noticia de que dos compañeros fallecieron al estrellarse un helicóptero de noticias mientras cubrían un accidente entre un autobús del metro y un vehículo. Colleen Williams, presentadora de NBC4, confirmó el accidente del helicóptero número 4 alrededor de las 21:00 horas, tras informar que habían perdido contacto con el equipo aéreo. La cadena finalizó su transmisión en directo para reflexionar y reagruparse. La agencia de noticias confirmó el accidente fatal en un comunicado, expresando condolencias a las familias y amigos de la reportera Eliana Moreno y el piloto George Marciniw.

Los presentadores de NBC4 se han tenido que tomar unos minutos para asimilar la noticia de que dos de sus compañeros han muerto tras estrellarse un helicóptero de noticias en el que viajaban para informar de un accidente entre un autobús del metro y un vehículo.

La presentadora de noticias de NBC4, Colleen Williams, confirmó alrededor de las 21:00 de la noche que el helicóptero número 4 de la cadena se había estrellado. Anteriormente, había informado a los televidentes que la cadena había perdido contacto con su equipo en el aire.

"Vamos a tomarnos un par de minutos para reflexionar sobre ello, para procesar la información y para reagruparnos", dijo Williams antes de que la emisora ​​finalizara su transmisión en directo.

Más tarde, la cadena de noticias lo ha confirmado en un comunicado en el que ha lamentado "profundamente comunicar que un helicóptero que realizaba cobertura aérea de noticias para NBC4 y Telemundo 52 se vio involucrado en un accidente fatal en Los Ángeles el martes por la noche". "Extendemos nuestras más sentidas condolencias a las familias, amigos y compañeros de quienes perdieron la vida", han añadido. Según KNBC, la reportera Eliana Moreno y el piloto George Marciniw fallecieron en el accidente.

La zona del accidente ya estaba repleta de policías, bomberos y medios de comunicación debido al accidente del autobús cuando se produjo una bola de fuego y la gente escuchó una fuerte explosión a pocas cuadras de distancia.

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