El expresidente de Kosovo Hashim Thaci, condenado a 25 años por crímenes de guerra

Los detalles Los jueces han considerado a Thaci penalmente responsable de la detención arbitraria de al menos 385 personas, el trato cruel de 49, la tortura de 303 y el asesinato de 96 personas.

El Tribunal Especial para Kosovo ha condenado al expresidente kosovar Hashim Thaci a 25 años de prisión por crímenes de guerra durante el conflicto de Kosovo de 1998-1999. Thaci fue declarado culpable de detención arbitraria, trato cruel, tortura y asesinato, pero absuelto de los cargos de crímenes de lesa humanidad. Junto a él, otros tres exdirigentes del Ejército de Liberación de Kosovo también recibieron condenas. Los jueces concluyeron que Thaci y sus compañeros compartieron un "propósito criminal común" para atacar y eliminar a opositores del UCK. La sentencia subraya que los actos criminales no se justifican por los objetivos políticos del UCK.

El Tribunal Especial para Kosovo (TEK) ha condenado al expresidente kosovar Hashim Thaci a 25 años de prisión por cuatro crímenes de guerra -detención arbitraria, trato cruel, tortura y asesinato- cometidos durante el conflicto de Kosovo de 1998-1999, y a diferentes penas de cárcel a otros tres exdirigentes del Ejército de Liberación de Kosovo (UCK).

La Sala ha declarado a Thaci, de 58 años, culpable por su contribución a "una empresa criminal conjunta" dirigida contra personas consideradas opositoras al UCK, del que fue uno de sus principales dirigentes, y le ha absuelto de los seis cargos de crímenes de lesa humanidad que afrontaba.

Mientras el presidente de la sala, el juez Charles Smith, leía la sentencia, el propio Thaci ha escuchado los detalles de la condena con unos auriculares, de pie, con un aspecto serio, y vestido con un traje azul oscuro, camisa blanca y una corbata morada.

En una explanada en La Haya, a unos pocos kilómetros del TEK, cientos de kosovares se han concentrado para mostrar su apoyo a Thaci, con pancartas en las que afirman declararle "inocente" de los crímenes por los que se le ha juzgado.

Los jueces han concluido que Thaci, junto con los también condenados hoy Kadri Veseli (18 años), Rexhep Selimi (13 años) y Jakup Krasniqi (25 años), compartieron "un propósito criminal común" y contribuyeron significativamente a un plan para atacar, detener y maltratar a personas consideradas obstáculos para los objetivos del UCK y, "si era necesario, matarlas".

En concreto, los jueces han considerado a Thaci penalmente responsable de la detención arbitraria de al menos 385 personas, el trato cruel de 49, la tortura de 303 y el asesinato de 96 personas.

La Sala le ha impuesto a Thaci penas individuales de 15 años por detención ilegal o arbitraria, cuatro por trato cruel, 20 por tortura y 23 por asesinato, que se tradujeron al final en una pena única de 25 años de prisión, de la que se descontará el tiempo que lleva detenido, desde finales de 2020.

Además, ha subrayado que no fueron los objetivos de lograr la independencia de Kosovo y establecer un control político e institucional los que hicieron criminales sus actos, sino "los medios mediante los que trataron de alcanzarlos".

Según los jueces, el plan fue aplicado "sistemática y despiadadamente" en las zonas controladas por el UCK durante el conflicto y los cuatro acusados contribuyeron a él, lo alentaron y facilitaron su ejecución.

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