La desinformación, el arma desesperada del ultra Orbán para mantenerse en el poder en Hungría: su entorno usa un vídeo falso para hacer campaña

Los detalles Durante su cierre de campaña, ha acusado a la oposición de confabular con países extranjeros para amañar las elecciones. Además, su partido dice que el algoritmo de Facebook está trabajando en su contra.

Viktor Orbán, el líder ultraderechista de Hungría, podría enfrentar una derrota electoral tras 16 años en el poder. Durante el cierre de campaña, acusó a la oposición de colusión con países extranjeros para manipular las elecciones. Su partido también afirma que el algoritmo de Facebook actúa en su contra, aunque el Parlamento Europeo señala al Gobierno húngaro y al Kremlin por difundir desinformación. En un intento por influir en la opinión pública, el entorno de Orbán ha utilizado inteligencia artificial para crear un vídeo falso. Además, Rusia, experta en desinformación, ha colaborado con Hungría, como lo ha hecho en otros países europeos.

La ultraderecha podría tener las horas contadas en Hungría. Viktor Orbán, el aliado de Trump y Putin en Europa, podría perder las elecciones tras 16 años en el poder con mayoría absoluta. Este viernes, durante el cierre de campaña, el ultra ha acusado a la oposición de confabular con países extranjeros para amañar las elecciones de este domingo.

Además, su partido, ante el posible batacazo, dice que el algoritmo de Facebook está trabajando en su contra, algo que choca con los informes del Parlamento Europeo, que señalan al Gobierno húngaro y al Kremlin por orquestar una campaña de bulos y desinformación para intentar manipular la opinión pública y ganar así las elecciones.

Mientras, el entorno del partido de Viktor Orbán ha lanzado la enésima campaña para manipular a la opinión pública. Se trata de un vídeo falso creado con inteligencia artificial en el que una niña le pregunta a su madre que cuándo volverá su padre a casa. Su madre, con lágrimas en los ojos, le dice que "volverá pronto".

A continuación, se ve la última imagen de su padre, con los ojos vendados y fusilado en un campo de batalla mientras sostiene la foto de su hija. "La guerra nos afecta a todos. No corramos riesgos", se escucha decir a una voz al final del vídeo.

En este sentido, el eurodiputado del PP Adrián Vázquez señala que "la utilización de inteligencia artificial o 'Deepfakes' lo estamos viendo especialmente en las elecciones en Hungría, en las que están atacando de manera abierta y en todos los medios a su disposición al candidato que se presenta contra el señor Orbán, un autócrata de tomo y lomo".

La ayuda de Rusia

Con unas encuestas nada favorables, el primer ministro húngaro ha sumado a esta campaña, además de la inteligencia artificial, la ayuda de Rusia, que es toda una experta en las estrategias de desinformación. "Rusia es con muchísima diferencia el estado que más interviene e intenta interferir en los procesos democráticos, tanto en la Unión Europea como de Occidente", subraya al respecto el eurodiputado del PP.

Solo el último año, la Unión Europea detectó 540 incidencias y Rusia estuvo detrás del 29%, lo que supone casi una de cada tres. Han llevado a cabo injerencias en las elecciones de Alemania, Polonia, Rumania, Moldavia, la República Checa, Costa de Marfil y ahora en Hungría. Vázquez destaca que "Rumanía tuvo incluso que intervenir el Tribunal Constitucional rumano parando e ilegalizando las elecciones presidenciales".

De esta forma, la desinformación es el arma desesperada de Hungría y Rusia para intentar mantenerse en el poder.

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