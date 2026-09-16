Estudiantes mexicanas claman por su seguridad tras el asesinato de la española Claudia Tacoronte: "Para nada nos sentimos seguras"

Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos participan en una manifestación para exigir justicia por el asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, este martes en Cuernavaca, Morelos

Los detalles Decenas de jovenes estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), donde Claudia Tacoronte estaba de intercambio, han marcchado este martes para exigir justicia por el asesinato de la joven y denunciar una crisis de inseguridad.

Claudia Tacoronte Aguilera, una joven canaria de 21 años, fue asesinada en México mientras estaba de intercambio con la Universidad de Granada. Su muerte ha provocado conmoción en España y México, llevando a estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos a manifestarse exigiendo justicia y seguridad. Tacoronte es la cuarta estudiante asesinada en la UAEM en siete meses, lo que ha generado protestas por la inseguridad en la región. La Fiscalía de Morelos investiga el caso como feminicidio. La Universidad de Granada ha suspendido temporalmente los intercambios con la UAEM, mientras que la hermana de Claudia pide justicia.

La joven canaria Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, fue asesinada en México cuando se encontraba de intercambio con su universidad, la Universidad de Granada. La conmoción tanto en España como en México ha sido total entre los estudiantes, que no han dudado en salir a la calle para pedir justicia y seguridad.

Tanto es así que decenas de jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), donde Claudia Tacoronte estaba de intercambio, han marchado este martes para exigir justicia por el asesinato de la joven y denunciar una crisis de inseguridad que, admiten, los hace sentirse vulnerables, incluso dentro de las propias instalaciones universitarias.

De este modo, la protesta ocurre después de que Tacoronte Aguilera, de 21 años y estudiante de intercambio de Educación Infantil de la Universidad de Granada, fuera asesinada con un arma blanca el sábado 12 de septiembre durante un supuesto intento de asalto en la ciudad de Cuautla, donde asistía a la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal.

Pero el asesinato de la joven no ha sido el único en los últimos meses: Tacoronte es la cuarta estudiante de la UAEM asesinada en los últimos siete meses. Los manifestantes, que marcharon desde el campus Chamilpa hacia la Plaza de Armas de Cuernavaca, exigieron mayor seguridad para la población estudiantil de este estado central y, en especial, para la comunidad de la UAEM, donde Tacoronte cursaba estudios de intercambio.

"La verdad creo que hace falta demasiada seguridad en nuestro estado. Creo que tanto la población como las autoridades deben colaborar en este punto", señaló a EFE Regina Rodríguez, una de las manifestantes.

La Fiscalía de Morelos investiga el crimen bajo el protocolo de feminicidio, mientras que el Gobierno mexicano ha informado que las autoridades federales colaboran con las estatales y que la Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene contacto con el Consulado de España.

El asesinato de la joven española "nos da muchísima rabia, muchísima ira", señaló otro manifiestante, porque ninguna mujer "merece morir" de una manera tan violenta. Igualmente, denunció la "violencia" y la "impunidad" en el estado.

Morelos se encuentra entre las siete entidades que concentraron casi la mitad de los homicidios dolosos de México entre enero y julio de 2026, con un 5,5 % del total nacional, aunque las autoridades reportan una reducción del 17,7 % en el promedio diario de asesinatos durante los primeros ocho meses del año frente al mismo periodo de 2025. Otra de los estudiantes afirmó que la situación ha rebasado tanto a la Rectoría universitaria como a los gobiernos municipales y estatales.

Otra estudiante aseguró que acudió a la manifestación para "reclamar justicia y seguridad", al anunciar que no se siente protegido ni dentro de la UAEM ni en las calles. "No se siente seguridad. Las cámaras no son suficientes, hacen falta protocolos", admitió. Igualmente, la joven lamentó que estudiantes extranjeros lleguen al estado sin recibir desde el inicio suficiente información sobre los riesgos de seguridad.

El crimen llevó a la Universidad de Granada a suspender temporalmente nuevas movilidades académicas con la UAEM y a ofrecer alternativas a los estudiantes que tenían previsto viajar a Morelos, mientras que los alumnos españoles que ya se encuentran en la institución mexicana han recibido apoyo para decidir si permanecen o regresan a España. "Ellos vienen a México, no se les informa la situación en la que está México, no se les informa la situación en la que está Morelos", reprochó el manifestante.

Por su parte, el canciller de México, Roberto Velasco, ha garantizado al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, su "máxima implicación" para aclarar todo lo ocurrido en torno al asesinato de la estudiante Taraconte.

La hermana de Claudia Tacoronte pidió justicia desde sus redes sociales

Por otro lado, su hermana Lara Tacoronte rompió su silencio desde sus redes sociales para pedir justicia por su hermana: pide que se localice y se detenga al responsable del crimen, que a día de hoy se investiga como un feminicidio.

"Vivimos en una sociedad enferma llena de gente inhumana (...) Yo no entiendo nada. ¿Qué necesidad hay de asesinar a alguien?", lamentaba la joven. "Espero que de verdad investiguen bien el caso, que por favor encuentren a ese tío, porque no es justo que esté por ahí tan feliz viviendo su vida cuando ha matado a alguien".

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