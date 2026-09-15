La hermana de la joven española asesinada en México pide justicia: "Espero que encuentren a ese tío, no es justo que esté por ahí cuando ha matado a una persona"

El contexto Claudia Tacoronte, estudiante de la Universidad de Granada, se encontraba en México realizando un intercambio en la Universidad Autónoma de Morelos cuando fue asesinada. Su hermana Lara ha roto su silencio en redes sociales para pedir justicia.

"No tenía pensado hacer esto, pero la noticia ya está en todos lados y me gustaría hablar sobre ello porque creo que esto no puede quedar así", admite Lara Tacoronte, la hermana de Claudia Tacoronte, la española de 21 años asesinada en México el pasado 12 de septiembre, donde se encontraba realizando un intercambio con la Universidad Autónoma de Morelos.

La joven ha roto su silencio en sus redes sociales para pedir justicia por su hermana: pide que se localice y se detenga al responsable del crimen, que a día de hoy se investiga como un feminicidio: "Vivimos en una sociedad enferma llena de gente inhumana (...) Yo no entiendo nada. ¿Qué necesidad hay de asesinar a alguien?", lloraba Lara. "Espero que de verdad investiguen bien el caso, que por favor encuentren a ese tío, porque no es justo que esté por ahí tan feliz viviendo su vida cuando ha matado a alguien".

La joven ha explicado que su hermana era estudiante de Educación Infantil y que apenas llevaba un mes en el país cuando el sábado 12 de septiembre, un hombre la asoltó en plena noche, cuando acudía una fiesta en la Casa de la Cultura de Cuautla, a 100 kilómetros de la capital.

Lamenta también Lara que en la Universidad mexicana en la que iba a estudiar habían asesinado antes a dos chicas y a su hermana no le informaron de nada, antes de irse. Cuando se enteraron, "mis padres estaban preocupados por ella, no les hacía gracia que estuviera ahí, pero aún así ella quería estar ahí y conocer sitios nuevos", cuenta Lara, haciendo una reflexión sobre lo ocurrido:

"¿De verdad tenemos que normalizar que en menos de un mes se asesine a tres mujeres y que nadie haga nada? (...) No es porque sea mi hermana, sino que esto pasa todos los días. Asesinar a alguien es lo peor que puede hacer una persona. Todos los días asesinan a personas y especialmente a mujeres. Y no es justo (...) Hasta que cada uno de nosotros, como personas que somos, como sociedad, no cambiemos, esto no va a parar, va a seguir sucediendo"

También critica en este vídeo las condiciones de seguridad de los intercambios universitarios a ciertos destinos. La Universidad de Granada ya ha suspendido el programa de intercambio con la Universidad de Morelos.

La conmoción entre profesores y alumentos ha sido total, un auténtico shock: "Es un golpe muy fuerte para todos, para nuestra Universidad, para nuestra propia Facultad, y realmente estamos pasando por un momento muy triste", confesaba la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, Katia Caballero.

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