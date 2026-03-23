Estos son los 5 países de la Unión Europa con mayor número de peticiones de asilo

En un contexto global marcado por la inestabilidad y los desplazamientos forzados, Europa continúa siendo un destino clave para quienes buscan protección. Las últimas cifras reflejan cambios significativos en los flujos migratorios.

Aunque con cambios importantes tanto en la cantidad de personas recibidas como en los países que se posicionan como principales destinos, la llegada de refugiados a la Unión Europea (UE) ha sido una constante en las últimas décadas.

En 2024, la UE experimentó un notable aumento en las solicitudes de asilo, alcanzando más de 1,1 millones de peticiones,la cifra más alta desde la crisis migratoria de 2015-2016. Sin embargo, la cantidad de decisiones emitidas varió según el país y la nacionalidad de los solicitantes. A nivel general, la aceptación de asilo en primera instancia en la UE fue del 46% de media, lo que indica que menos de por lo que menos de la mitad de las solicitudes recibieron una respuesta positiva en cuanto a la concesión de protección internacional.

El incremento de las peticiones de asilo ha estado estrechamente relacionado con situaciones de desplazamiento forzado, crisis humanitarias, y diversos conflictos como los de Ucrania, Afganistán,la región del Sahel y América Latina. En Oriente Medio, donde el conflicto ha estado latente durante años, la guerra se ha convertido en una realidad en Irán, donde entre medio millón y un millón de familias se encuentran desplazadas a nivel interno a consecuencia de los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel a finales de febrero de 2026, según datos de ACNUR.

Y aunque las solicitudes de asilo en la UE cayeron en torno a un 20% en 2025, la guerra en Irán ha llevado a las autoridades europeas a prepararse ante posibles flujos migratorios a través de Turquía y los Balcanes. Las autoridades europeas continúan adaptando sus políticas y recursos para responder a estas demandas crecientes, a la vez que colaboran con organismos internacionales para gestionar de forma coordinada esta compleja realidad humanitaria. Pero ¿cuáles son los países de la UE que mayor número de peticiones de asilo reciben?

Estos son los 5 países con mayor numero de refugiados

Según los datos de la Agencia de la Unión Europea para el Asilo (EUAA)incluidos en su último informe, correspondientes a 2024 e inicios de 2026, estos son los cinco países de la UE que recibieron la mayor cantidad de solicitudes de asilo.

👉 Alemania

Alemania continuó siendo el principal destino para los solicitantes de asilo en la UE, con 237.000 solicitudes, aunque representó una disminución del 29% en comparación con el año anterior. La mayoría de las solicitudes provinieron de ciudadanos sirios, afganos y turcos. Sin embargo, a finales de 2024, varios países europeos, incluidos Alemania, suspendieron temporalmente las solicitudes de asilo de ciudadanos sirios tras la caída del régimen de Bashar al-Assad.

👉 España

España recibió 166.000 solicitudes de asilo en 2024, consolidándose como uno de los principales destinos en la UE. La mayoría de los solicitantes fueron ciudadanos venezolanos y colombianos, representando más del 60% de las solicitudes. Un dato relevante es que el 90% de las solicitudes de venezolanos y el 80% de las de colombianos se presentaron en España, indicando una preferencia por este país entre los solicitantes de estas nacionalidades.

👉 Italia

Italia experimentó un aumento significativo en las solicitudes de asilo en 2024, con 159.000 aplicaciones. Los principales países de origen de los solicitantes fueron Bangladesh, Perú y Egipto. Un cambio notable fue el aumento de solicitudes de ciudadanos peruanos, que representaron el 10% del total, mientras que en años anteriores la mayoría de los solicitantes peruanos se dirigían a España.

👉 Francia

Francia también registró 159.000 solicitudes de asilo en 2024. A diferencia de otros países, las solicitudes en Francia fueron más diversas en cuanto a los países de origen.Las principales nacionalidades fueron ucranianos, afganos, haitianos y congoleños, cada uno representando entre el 6% y el 9% del total de solicitudes.Este patrón refleja una mezcla de crisis humanitarias y conflictos prolongados que afectan a diversas regiones.

👉 Grecia

Grecia, tradicional punto de entrada para quienes cruzan el Mediterráneo oriental, volvió a ocupar un lugar destacado en las rutas migratorias hacia Europa. En 2024, el país recibió 74.000 solicitudes de asilo, consolidando un repunte tras varios años de cifras más contenidas. Aunque las cifras siguen por debajo de las registradas durante la crisis de 2015, el volumen de llegadas aumentó de forma notable, especialmente a través de las islas del Egeo.

Los principales países de origen de los solicitantes fueron Siria, Afganistán y Turquía. A diferencia de otros países, Grecia continúa afrontando una presión significativa en puntos fronterizos, lo que ha motivado la implementación de nuevos centros de recepción y un refuerzo de la cooperación con agencias europeas como Frontex y la EASO.

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