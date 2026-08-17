Ahora

Política ultra

Flávio Bolsonaro sigue el legado ultra de su padre: lanza su campaña con ataques a Lula, promesa de recortes y una oferta para retirar su candidatura

Los detalles El hijo de Jair Bolsonaro mantiene como aliados a Javier Milei y a Donald Trump. En su primer acto de campaña, ha dejado claro que la crispación será su sello.

Flávio Bolsonaro en el acto para oficializar su candidatura Flávio Bolsonaro en el acto para oficializar su candidaturaAgencia AP
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Fávio Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, ya ha empezado su campaña para las próximas elecciones presidenciales con la celebración de su primer acto de campaña en el que ha dicho, literalmente, que su rival, Lula da Silva, es el "moroso de la esperanza".

Frente a decenas de simpatizantes, Flávio Bolsonaro ha acusado al actual presidente de Brasil de endeudar al país, ha prometido defender el legado de su padre y acabar con la corrupción y el narcotráfico.

A pesar de que ante la opinión pública siempre se había presentado como el más moderado de una familia de la ultraderecha, en ese primer acto en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Bolsonaro hijo ha demostrado que quiere seguir los pasos de su padre, con un discurso polémico e ideas que siguen su misma línea ultra: políticas que buscan esquilmar lo público y que tienen una visión paternalista de la mujer.

Mantiene sus aliados

También hereda de Jair sus relaciones exteriores, especialmente buenas con el presidente argentino, Javier Milei. "Mi amigo. Este abrazo es de mi padre", le dijo en un acto a finales de julio en el que oficializó su candidatura. "Gracias por todo. Es una pena que no pudiera ver a tu papá", le respondió Milei.

Por su parte, el hijo del exmandatario le aseguró que "vamos a combatir el terrorismo juntos".

Otro previsible aliado de Flávio Bolsonaro será Donald Trump. Es un leal seguidor del trumpismo, como quiso dejar muy claro tras visitar al presidente estadounidense en la Casa Blanca poco después del castigo arancelario con el que el republicano golpeó a Brasil.

El precio por retirarse

En lo político, Bolsonaro hijo quiere tratar a los traficantes como terroristas, promete recortes y carga contra la izquierda. "Voy a empezar a hacer recortes a partir del próximo enero: recortes de impuestos, de burocracia, de corrupción, recortes a los compinches del Partido de los Trabajadores (el de Lula) que se están aprovechando del sistema", aseguró.

No escatima en ataques contra el Partido de los Trabajadores que encabeza su principal rival político, Lula da Silva, al que parecía hacer una oferta: negociar para retirarse como candidato. "Existe la posibilidad de que no llegue hasta el final. Tengo un precio que pagar por ello. Negociaré", lanzó.

Daba a entender que el precio era la liberación de su padre, condenado a 27 años de cárcel por instigar un golpe de Estado. Pero si su hijo quiere llegar a Brasilia, tendrá que ser mediante las urnas el próximo 4 de octubre.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Guerra total entre Vivas y el Gobierno: el presidente de Ceuta amenaza con acudir a los tribunales si la crisis no se resuelve en 30 días
  2. Ayuso dice ahora que no ha "pedido" una residencia oficial tras la polémica del ático: "No la voy a necesitar a 10 meses de unas elecciones"
  3. Puente vuelve a cargar contra el rey por la foto con Negre: acusa a la Casa Real de "cruzar una línea roja" y dice que su jefe de Estado "no le tocaría ni con un palo"
  4. Optimismo con cautela en el incendio de Riglos: el Monasterio de San Juan de la Peña está fuera de peligro y los vecinos esperan volver pronto a sus casas
  5. Las incógnitas de la salud de Trump: uno de los cardiólogos que trabajó para la Casa Blanca aviva las preocupantes dudas sobre su estado
  6. Un tiroteo en Isla Cristina (Huelva) deja tres muertos, entre ellos un menor