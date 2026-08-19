La expareja de Cerimedo le acusa de encargar su asesinato por conocer sus negocios con el Gobierno de Bolivia: "Van a terminar lo que intentaron"

Los detalles Nadia Beller, que también ha denunciado maltrato por parte de Fernando Cerimedo, fue tiroteada por un hombre vestido de repartidor.

Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei, ha sido detenido en Bolivia por presuntamente encargar el asesinato de su expareja, Nadia Beller. Según Beller, Cerimedo intentó matarla por ser testigo de sus negocios con el gobierno boliviano. Un video de seguridad muestra a dos hombres disfrazados de repartidores disparándole. Beller sobrevivió, pero teme por su vida y ha denunciado maltratos previos por parte de Cerimedo. El gobierno boliviano colabora en la investigación, y el ministro Marco Oviedo ha dado instrucciones para actuar rápidamente. Beller ha compartido pruebas de los abusos, incluyendo conversaciones y fotos de lesiones.

Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei y gurú de la ultraderecha latinoamericana, ha sido detenido en Bolivia por presuntamente encargar el asesinato de Nadia Beller, su expareja. Según ha afirmado Beller, Cerimedo habría intentado matarla por ser testigo de los negocios de su expareja.

Una cámara de seguridad grabó el momento exacto del intento de asesinato. En las imágenes se ve cómo dos hombres disfrazados de repartidores suben las escaleras, mientras Nadia Beller mira el móvil. Momentos después, uno de ellos saca una pistola y la dispara varias veces. Beller cae al suelo, y los hombres salen huyendo.

La víctima fue atendida por los servicios de emergencia y trasladada al hospital. Desde allí, Beller ha advertido que no tiene escoltas suficientes para evitar un nuevo atentado contra su vida.

"Tengo la plena certeza de que, hasta que yo no hable de cara al pueblo boliviano, van a terminar lo que intentaron hacer, van a terminar de acabar con mi vida", ha alertado en un vídeo en redes sociales.

Los secretos de Cerimedo

La expareja de Cerimedo ha apuntado directamente a él, afirmando que la habría intentado matar por conocer sus negocios con el gobierno boliviano. "Fui testigo, por mi relación con Fernando Cerimedo, de los negociados que hace el Gobierno de Rodrigo Paz", ha expresado, añadiendo que "como convivíamos, escuché muchas veces reuniones con la primera dama".

Precisamente, el gobierno boliviano se ha prestado a colaborar en la investigación del caso. El ministro Marco Oviedo ha declarado que "personalmente, di instrucciones al comandante departamental de la Policía en Santa Cruz para que actuara de inmediato".

Además del intento de asesinato, Cerimedo, presuntamente, habría maltratado a Beller en varias ocasiones, según algunas conversaciones que ella misma ha sacado a la luz junto a fotografías de moratones y heridas.

En una de esas conversaciones, ella le dice que "se me está haciendo moratón en el cuello y el del pómulo se me está irradiando hasta abajo del ojo". Él la contesta que se tiene que poner frío, a lo que ella responde que no. "Tengo que alejarme de ti", apostilla.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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