La escuela iraní donde murieron decenas de niñas pudo ser atacada por un error de precisión de EEUU

El contexto La carnicería contra la escuela de niñas en Minab, al sur de Irán, ocurrido en el primer día de la ofensiva de EEUU e Israel que desató la guerra en curso en Medio Oriente, ha sido uno de los peores ataques en los ya siete días de conflicto. Murieron 175 personas, la mayoría niñas.

El ataque a la escuela de niñas en Minab, Irán, en el inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel, es uno de los peores incidentes del conflicto en Medio Oriente. 'The New York Times' sugiere que fue un "error de identificación del objetivo" por parte de EEUU, al lanzar una bomba de precisión destinada a una base naval iraní cercana. Aunque ni EEUU ni Israel han confirmado el ataque, el Pentágono investiga el suceso. Basado en imágenes satelitales y testimonios, se sospecha que las fuerzas estadounidenses fueron responsables. 'Le Monde' confirmó la muerte de niños y otras víctimas civiles.

La carnicería contra la escuela de niñas en Minab, al sur de Irán, ocurrido en el primer día de la ofensiva de Estados Unidos (EEUU) e Israel que desató la guerra en curso en Medio Oriente, ha sido, sin duda, uno de los peores ataques en los ya siete días de conflicto. Además, como ha revelado 'The New York Times', podría haber sido un "error de identificación del objetivo" por parte de EEUU.

Tras una investigación analizando fuentes oficiales, los analistas del periódico estadounidense han concluido que se trató de un ataque con bomba de precisión que lanzaron contra la escuela, un objetivo erróneamente identificado en el que murieron 175 personas, la mayoría niñas. El ataque habría estado dirigido contra una base naval iraní en las cercanías, según la investigación.

Ni EEUU ni Israel han confirmado el ataque contra esta escuela. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, declaró este miércoles que el Pentágono estaba investigando el episodio y aseguró que las fuerzas estadounidenses "nunca tienen como objetivo a civiles".

Basándose en imágenes de satélite, publicaciones en redes y videos verificados, 'The New York Times' informó que el ataque ocurrió al mismo tiempo que otros contra una base naval adyacente del Cuerpo de Guardianes de la Revolución. Declaraciones oficiales que indicaban que las fuerzas estadounidenses estaban atacando objetivos navales cerca del estrecho de Ormuz, cerca de la base iraní, "sugieren que lo más probable es que hayan sido ellas quienes efectuaron el ataque", según el medio estadounidense.

Dos funcionarios estadounidenses no identificados dijeron a la agencia Reuters que los investigadores militares "consideran probable" que las fuerzas estadounidenses fueran responsables del ataque. La investigación de 'The New York Times' sí descartó que un misil iraní hubiera alcanzado la escuela.

Si se confirma "que fue una bomba estadounidense" la que alcanzó la escuela, "probablemente una de las preguntas será si el ataque a la escuela fue un error o se llevo a cabo en base a información desactualizada".

Por otra parte, una investigación del diario francés 'Le Monde' publicada este jueves confirmó que había niños y otras víctimas civiles en el bombardeo. "Efectivamente murieron niños pequeños", apuntó 'Le Monde', que afirma haberse basado en decenas de fotos y vídeos.

