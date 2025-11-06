Ahora

Escándalo en Chicago

Escena de terror en una guardería por la brutal actuación del ICE contra una profesora de origen latino y con papeles

El contexto Según relatan padres y testigos, los agentes ingresaron al centro educativo con los rostros cubiertos sembrando el caos entre los niños.

Un profesora de origen latino y con papeles es detenida en Chicago por agentes del ICE.
Una escena que algunos describen como "de terror" tuvo lugar en una guardería de Chicago, Estados Unidos, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) irrumpieron en plena jornada escolar para detener a Diana, una maestra de origen latino y con residencia legal en el país.

Según relatan padres y testigos, los agentes ingresaron al centro educativo con los rostros cubiertos sembrando el caos entre los niños, entre los que se encuentran tanto bebés como menores de seis años.

Por su parte, los progenitores de estos están totalmente indignados y aseguran que los ICE solo buscan aterrorizar a la población.

Diana fue empujada y retenida contra el capó de un vehículo, como si fuera una criminal. Pese a que se resitió, finalmente fue arrestada frente a niños y otros cuidadores que estaban dentro.

"Nuestras familias han sido traumatizadas, los niños están llorando, los padres están llorando...", asegura un ciudadano. En las últimas horas, familiares y profesorado se han organizado para condenar la actuación policial. De su lado, Mike Quigley, miembro de la Cámara de Representantes de EEUU, ha sostenido que lo sucedido "fue inaceptable" y que no permitirán que algo así "continúe" ocurriendo.

Por su parte, una testigo asegura que cuando estos agentes se personaron en el lugar, "entraron en varias habitaciones preguntando y buscando a los maestros". "Lo que están haciendo es aterrorizar a nuestra comunidad, aterrorizar nuestra cultura", exponen a su vez los afectados, quienes aseguran que Diana tiene todos los papeles en regla.

Denuncian también que ha sido detenida "simplemente por ser de origen colombiano". Mientras, las autoridades desmienten ese relato y aseguran que la maestra arrestada se dio a la fuga con su coche e intentó ocultarse en la guardería.

