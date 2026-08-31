Erupciona en Indonesia el volcán Sinabung y expulsa una columna de ceniza de 3.500 metros

Imagen de archivo de la erupción del volcán Sinabung en agosto de 2020

Los detalles Las autoridades elevaron el nivel de alerta al 3, de una escala de 4, y recomendaron a residentes y turistas mantenerse alejados de la zona ante el riesgo de nuevos episodios y de flujos de lodo volcánico.

El volcán Sinabung, uno de los más activos de Indonesia, volvió a entrar en erupción este lunes después de varios días de intensa actividad, con una enorme columna de ceniza que se elevó unos 3.500 metros sobre su cima, según informó el Centro de Vulcanología y Mitigación de Desastres Geológicos (PVMBG) del archipiélago.

El Sinabung, de 2.460 metros de altura y situado en el norte de la isla de Sumatra, en el extremo occidental del país, comenzó a erupcionar sobre las 10:17 hora local (3:17 GMT). La actividad se prolongó durante aproximadamente una hora, según señaló el PVMBG, dependiente del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, en un comunicado.

La densa columna de ceniza y humo expulsada por el volcán, que mantiene una actividad ininterrumpida desde 2013, alcanzó unos 3.500 metros sobre la cima, hasta situarse a unos 5.960 metros sobre el nivel del mar. Según el organismo, la nube se desplaza actualmente en dirección este y sureste.

La Agencia Indonesia de Búsqueda y Rescate (Basarnas) no ha emitido por el momento órdenes de evacuación en las zonas cercanas al Sinabung, aunque informó de que algunos residentes están abandonando voluntariamente sus viviendas debido a la erupción.

El volcán ya había registrado una intensa actividad en los últimos días, lo que llevó a las autoridades locales a cerrar de forma preventiva un área de acampada próxima, situada en la aldea de Kuta Gugung, en el distrito de Naman Teran, así como el acceso al lago Lau Kawar.

Las autoridades elevaron también este lunes el nivel de alerta al 3, en una escala de 4, y advirtieron del riesgo de flujos de lodo volcánico o lahares, corrientes formadas por agua mezclada con ceniza, barro, rocas y otros materiales. Por ello, recomendaron a la población y a los turistas no acercarse al volcán en un radio de tres kilómetros alrededor de la cima, ni a menos de 4,5 kilómetros en su zona sur-sureste.

Las erupciones intermitentes del Sinabung causaron 16 muertos en 2014 y otros siete en 2016. No obstante, su Índice de Explosividad Volcánica no ha superado el grado 3, en una escala de 8, durante los últimos años.

Indonesia se encuentra sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica que concentra numerosos volcanes activos y registra miles de terremotos cada año, aunque la mayoría son de magnitud moderada.