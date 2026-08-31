Trump comparte un montaje con IA en el que simula arrasar la isla de Kharg, uno de los puertos iraníes más importantes

El vídeo generado por IA que ha publicado Trump en su red social

Los detalles Trump difundió un vídeo generado con IA que mostraba Kharg, principal enclave petrolero de Irán y clave para sus exportaciones de crudo, reducida a escombros, sin que hubiera pruebas de un ataque contra la isla.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió un vídeo generado con inteligencia artificial que mostraba la isla iraní de Kharg, crucial para las exportaciones petroleras, reducida a escombros. Esta publicación ocurrió tras un intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán, donde el ejército estadounidense atacó la isla de Larak para neutralizar una amenaza iraní en el estrecho de Ormuz. En respuesta, Irán lanzó misiles contra bases en Jordania, aunque fueron interceptados. La isla de Kharg, un objetivo estratégico por su importancia en las exportaciones petroleras, ha sido objeto de amenazas y ataques previos por parte de Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un vídeo generado con inteligencia artificial en el que, según su propia descripción, la isla iraní de Kharg —principal enclave petrolero del país— aparecía reducida a escombros. La publicación se produjo horas después de que Estados Unidos e Irán intercambiaran ataques por primera vez desde julio.

En un primer momento, no estaba claro si el mensaje de Trump constituía una amenaza contra Kharg o si pretendía afirmar que la isla estaba siendo atacada en ese momento. Sin embargo, varias horas después de la publicación no había pruebas de que se hubiera producido un ataque contra la isla.

La Casa Blanca y el Departamento de Defensa de Estados Unidos no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters, realizadas fuera del horario laboral habitual. Los medios iraníes tampoco ofrecieron una respuesta inmediata a la publicación.

"¡¡¡La isla de Kharg reducida a escombros!!! Presidente DJT", escribió Trump el domingo en su plataforma Truth Social, sin aportar más detalles ni explicar si se trataba de una amenaza, una advertencia o una descripción de un ataque en curso.

Reuters verificó que el vídeo que acompañaba al mensaje, en el que se observaban grandes explosiones y una espectacular destrucción, había sido muy probablemente generado de forma sintética. Así lo indicó un software especializado en detectar imágenes manipuladas o creadas mediante inteligencia artificial.

La importancia estratégica de Kharg hace que cualquier ataque contra la isla pueda tener consecuencias de gran alcance. Antes de la guerra iniciada por los ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, Kharg gestionaba alrededor del 90 % de las exportaciones de petróleo iraní. Un ataque que dañara sus instalaciones podría interrumpir gravemente las exportaciones energéticas del país, golpear una de sus principales fuentes de ingresos y aumentar de forma considerable la presión sobre una economía ya debilitada por el conflicto.

La publicación llega tras un nuevo intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán

La publicación de Trump llegó horas después del primer ataque estadounidense contra objetivos iraníes en un mes. El bombardeo alcanzó la isla de Larak, situada en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el transporte mundial de petróleo.

Según el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el ataque tenía como objetivo destruir cohetes cargados con minas marinas que la Guardia Revolucionaria iraní pretendía colocar en el estrecho. "Irán generó la amenaza y el ejército estadounidense la eliminó para proteger a los marinos civiles, al transporte marítimo comercial y al libre flujo del comercio mundial", señaló el organismo.

En represalia, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró haber lanzado misiles y drones contra las bases de Al Azraq y Rey Hussein, en Jordania. Sin embargo, el Ejército jordano informó de que sus sistemas de defensa interceptaron los ocho misiles lanzados, sin que se produjeran daños ni víctimas.

La isla de Kharg, por su parte, ha sido objeto de varias amenazas de Trump desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Su importancia radica en que concentra la mayor parte de las exportaciones petroleras iraníes, lo que la convierte en un objetivo de enorme valor estratégico, económico y simbólico.

En julio, un bombardeo estadounidense ya había alcanzado instalaciones de la isla y dejó al menos ocho militares iraníes muertos. Trump justificó entonces la escalada acusando a Teherán de amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

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