Fesser: "Obama ganó Florida, no ha sido siempre republicano"

"Este pueblo no puede aguantar el nivel de crispación en el que estamos", afirma Guillermo Fesser en ARV, que confiesa que a él Trump no le consigue emocionar. "Obama ganó Florida, no ha sido siempre republicano", ha añadido con respecto a los resultados electorales.