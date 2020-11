Donald Trump y Joe Biden se enfrentan hoy en las urnas de EE.UU., pero hasta ayer se seguía haciendo campaña para hacerse con los votos de los indecisos. El último impulso a la campaña de Biden ha llegado en forma de vídeo con el apoyo de uno de los músicos de rap más conocidos del planeta. El cantante Marshall Mathers, conocido mundialmente como Eminem, ha dado permiso al candidato demócrata para utilizar una de sus canciones más famosas, 'Lose Yourself', para dar música al último vídeo electoral de Biden.

Esta es la primera vez que el rapero permite utilizar uno de sus temas con fines políticos, según recoge EFE. Eminem compuso 'Lose Yourself' en 2002 para la película '8 mile', que protagonizaba él mismo. La melodía le valió para hacerse con un Oscar a la mejor canción original, y desde entonces se ha convertido en una de las melodías más célebres del hip-hop en EE.UU.

El anuncio, publicado por Joe Biden en su cuenta de Twitter, muestra durante 45 segundos imágenes en blanco y negro de las calles estadounidenses y de ciudadanos que animan a votar el día de las elecciones. El candidato acompaña las imágenes con un mensaje en el que cita la propia letra de la canción: "We have one shot. One opportunity. One moment. Don't miss the chance - vote" (Tenemos un intento. Una oportunidad. Un momento. No pierdas la ocasión, vota").

Eminem, un Anti-Trump declarado

El rapero lleva ya tiempo dejando claro que no es el mayor admirador del actual presidente de EE.UU. En 2017, Eminem arremetió contra Trump en un vídeo emitido durante la entrega de los premios Bet Hip Hop, en el que le acusaba de ser "un abuelo racista de 94 años" y de ser el futuro culpable de un holocausto nuclear, en una improvisación titulada 'The Storm'. En el mismo vídeo invitaba a todos aquellos de sus fans que también lo fueran de Trump a irse con el presidente.

En diciembre de ese mismo año se publicaba su álbum 'Revival', que incluía la canción 'Framed'. En ésta, el rapero fantaseaba con la posibilidad de secuestrar a Ivanka Trump, a la que calificaba de "estúpida pequeña niña rubia". En otra de las canciones, 'Like Home', el artista llamaba "ario" al presidente y decía que era el "momento de enterrarlo", y que se fuera preparando "para su destitución".