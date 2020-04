El alcalde del municipio de Delia, al sur de Sicilia (Italia), Gianfilippo Banchieri, ha publicado un vídeo en el que muestra un monumental cabreo por las quejas y los incumplimientos de las restricciones de varios vecinos durante la crisis del coronavirus.

"Estamos estresado. De estar en casa estamos estresados. Con el teléfono, con internet, la televisión, la comida, la PlayStation y ¿estamos estresados? ¡Estresados nuestros abuelos que iban a la guerra, no los que se quedan en casa!", ha recriminado entre gritos a los ciudadanos de la pequeña población.

Banchieri también ha abroncado a aquellas personas que se saltan el confinamiento y a los que buscan excusas como pasear al perro para dar largos paseos por la localidad.

"Alguno me dice 'eh, alcalde, no tenemos que alarmarnos'. ¿Cómo que no nos tenemos que alarmar? ¡Es una pandemia! Llega gente hasta mi casa que son de la otra punta del pueblo ¿Este perro cuántas vueltas tiene que dar para hacer pis? ¡No es un paseo! ¿Tienen alguna neurona o están todas apagadas?", ha gritado en todo muy enfadado.

"¿Cómo va estar todo bien si seguimos saliendo todos los días a hacer las compras?", "¿De qué sirve la gasolina si tienen que quedarse en casa?, "¿Para qué sirve arreglarse el pelo en este momento? ¿Me lo pueden explicar?", ha recriminado.

Italia es uno de los países más afectados de Europa por la crisis del coronavirus, pero el Gobierno ya tiene prevista una 'fase 2' del confinamiento para preparar la salida progresiva de los ciudadanos a partir de mediados de mayo.