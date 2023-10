El ministro de Economía de Israel, Nir Barkat, ha confirmado que están preparados para comenzar la incursión terrestre en la Franja de Gaza, adelantando que "el ejército tiene luz verde" para la la operación. No obstante, ha reconocido que lo harán cuando reciban nuevas armas de sus socios estadounidenses. "No hay que abrir un debate en los medios. Son planes militares y no es una cuestión política" ha zanjado.

Declaraciones que llegan mientras Benjamin Netanyahu daba apoyo moral a los miles de reservistas congregados cerca de la frontera, que esperan la orden de avanzar: "¡Hasta la victoria! ¿Están listos?", les ha arengado el primer ministro israelí. "¡Sí! ¡Hasta la victoria!", le han respondido los soldados, tal y como puede verse en el vídeo que ilustra estas líneas.

Entretanto, y con toda solemnidad, Joe Biden se dirigía en la madrugada de este viernes a los estadounidenses desde el Despacho Oval para defender la necesidad de apoyar a Israel y a Ucrania. Con el mandatario norteamericano ya en Washington, vuelve a abrirse la posibilidad de que Israel lance su operación terrestre.

Una estrategia que abre nuevas incógnitas. "¿Qué queremos en concreto conseguir? Más allá de de destruir cosas, ¿cuál es la victoria política?", planteaba Yago Rodríguez, director de 'The Political Room', en Al Rojo Vivo. Según los expertos, la entrada israelí en el enclave palestino podría agravar la desde hace décadas complicada situación.

"No lo vas a resolver entrando en Gaza, acabando con Hamás y expulsando a dos millones de personas de su territorio. Te va a seguir una diáspora en los países vecinos, vas a seguir teniendo a Cisjordania, vas a tener al mundo árabe siguiendo la causa palestina. Es un problema claramente político", advertía al respecto Eduardo Saldaña, codirector de 'El Orden Mundial', también en ARV.

El propio titular de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha asegurado que será una guerra de fases que culminará con la creación de un nuevo régimen de seguridad en esta región. "Quien ahora vea Gaza de lejos la verá desde dentro. Es una promesa", ha asegurado a sus tropas, que esperan la inminente orden.

Gallant no oculta que puedan sufrir un alto coste humano dentro de sus filas y ese sería otro factor para no haber puesto en marcha ya la ofensiva terrestre. Ello, a pesar de que sus efectivos se han preparado durante semanas en reproducciones de la Franja como la conocida 'Little Gaza', donde simulan sus laberínticas calles. Una recreación que pronto pasará a convertirse en un escenario real.