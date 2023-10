El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado durante un discurso desde el despacho Oval que pedirá al Congreso la aprobación de un paquete de ayuda de emergencia para Ucrania e Israel "que no tendrá precedentes". Biden ha enfatizado que estas ayudas mantendrán a las tropas estadounidenses fuera de los conflictos al mismo tiempo que contribuirán a derrotar "a los terroristas de Hamás" y al "tirano (Vladimir) Putin", quienes considera que pretenden "acabar con las democracias".

"Hamás y Putin representan amenazas diferentes, pero tienen esto en común: ambos quieren aniquilar por completo una democracia vecina, aniquilarla por completo", ha explicado Biden para justificar estas ayudas.

Sin embargo, el mandatario estadounidense ha diferenciado entre Hamás, del que pide su destrucción, y el pueblo palestino, y ha reiterado su compromiso con alcanzar la paz y una solución de dos Estados al conflicto. De hecho, se ha mostrado "profundamente conmovido" por la muerte de palestinos tras el ataque contra el hospital gazatí de Al Ahli, en el que murieron 471 personas, pero ha desvinculado al Ejército de Israel de su supuesta responsabilidad en el bombardeo.

"Estoy consternado por la trágica pérdida de vidas palestinas, incluida la explosión en el hospital de Gaza, que no fue obra de los israelíes. Lloramos cada vida inocente perdida. No podemos ignorar la humanidad de palestinos inocentes que solo quieren vivir en paz y tener una oportunidad", ha agregado el presidente.

En base a ello, ha instado a Israel a actuar en base a las leyes de la guerra y ha reiterado que los palestinos en la Franja de Gaza deben tener acceso a comida y a ayuda humanitaria, y que bajo ningún caso esta debe llegar al grupo armado.

"Por difícil que sea, no podemos renunciar a la paz. No podemos renunciar a una solución de dos Estados. Israel y los palestinos merecen por igual vivir en seguridad, dignidad y paz", ha asegurado el mandatario.

En ese sentido, ha explicado que un Oriente Próximo más estable y mejor conectado, con más oportunidades de trabajo y mercados más predecibles beneficia a Estados Unidos.

Por otro lado, ha insistido en la importancia de seguir ayudando a los ucranianos para que Rusia "no elimine a Ucrania". "Kiev sigue en pie por la ayuda de la coalición liderada por Estados Unidos (...) Sé que tenemos divisiones, pero debemos superarlas. No dejaremos a terroristas como Hamás o tiranos como Putin ganar. Debemos recordar al mundo quiénes somos. No hay nada de fuera de nuestro alcance si nos lo proponemos", ha afirmado Biden.

El presidente, quien no ha olvidado "las masacres, las cámaras de tortura ni a los niños deportados" por parte de Rusia, pedirá al Congreso ponerse de acuerdo en la aprobación de los presupuestos para que la ayuda a Ucrania siga fluyendo y que puedan defenderse "de la brutalidad" del presidente ruso, Vladimir Putin.

Consecuencias del asaltod e Hamás

Biden también ha recordado las consecuencias del asalto de Hamás contra el sur de Israel, que ha dejado hasta la fecha 1.400 israelíes y 32 ciudadanos estadounidenses fallecidos. De entre los casi 200 secuestrados por Hamás hay once ciudadanos de Estados Unidos, y ha sostenido que hará "todo lo posible" para traerlos de vuelta.

Por último, ha pedido a la sociedad estadounidense dejar de lado el antisemitismo y la islamofobia, y ha sostenido que "todos son estadounidenses".

"Los ataques de 7 de octubre han abierto profundas heridas en la comunidad judía en Estados Unidos (...) debemos acabar con el antisemitismo y la islamofobia", ha remachado Biden, que también ha recordado al niño palestino asesinado recientemente en Chicago por ser musulmán.