EEUU también sufre los efectos del fuego: 65.000 personas evacuadas y 700 casas arrasadas por los incendios en el noroeste del país

Los detalles Este lunes todavía hay registrado 70 grandes fuegos por todo el país, la mitad de ellos situados entre Oregón y Washington.

Más de 65.000 personas han sido evacuadas y 700 viviendas destruidas por incendios en el noroeste de Estados Unidos, afectando principalmente a Washington. El estado enfrenta 70 grandes fuegos, con Oregón y Washington siendo los más impactados. En Washington, 65.000 personas fueron evacuadas en el condado de Spokane. El gobernador Bob Ferguson declaró el estado de emergencia y prohibió quemas agrícolas. No se han reportado víctimas, pero algunos incendios están fuera de control. En Oregón, 25.000 personas están en riesgo de evacuación. El noroeste del Pacífico vive su peor temporada de incendios en más de 30 años, con condiciones de sequía y vientos intensos.

Más de 65.000 personas han sido evacuadas y 700 viviendas han resultado arrasadas por los incendios que azotan en los últimos días el noroeste de Estados Unidos, especialmente el estado de Washington, mientras las autoridades registran este lunes 70 grandes fuegos por todo el país.

La mayoría de ellos arden en los estados de Oregón (20) y Washington (16), este último el más afectado por conflagraciones que no ofrecen tregua y que han calcinado más de 600.000 hectáreas. El comisionado de Tierras Públicas de Washington, Dave Upthegrove, ha informado de la evacuación de más de 65.000 personas en el condado de Spokane por los fuegos, que han destruido 700 residencias, en declaraciones a 'CNN'.

El territorio se encuentra en emergencia estatal desde que su gobernador, Bob Ferguson, declarara el estado de alerta el pasado sábado. Para frenar el origen más frecuente de los incendios, Ferguson ha prohibido prácticamente todas las quemas agrícolas y de residuos en el estado hasta el próximo 30 de septiembre. Hasta el momento no se han registrado muertos o heridos, aunque las autoridades aseguran que no han alcanzado algunas zonas arrasadas por tres incendios de gran tamaño, todos ellos fuera de control.

La jornada de este lunes es idónea para avanzar hacia su extinción, puesto que se espera que el fuerte viento amaine y las temperaturas desciendan de los 30 grados centígrados, antes de volver a repuntar a partir del miércoles.

En el vecino Oregón, las autoridades forestales han registrado este lunes 48 focos activos, incluidos 20 incendios de grandes dimensiones. Como resultado de las llamas, unas 25.000 personas están en riesgo de evacuación y más de veinte viviendas han quedado destruidas, de acuerdo con la última información facilitada por el Departamento de Gestión de Emergencias estatal.

Mientras que en Montana, también en el noroeste, son seis los grandes incendios que arden, todos ellos lejos de estar controlados. El noroeste del Pacífico se enfrenta a su peor temporada de incendios en más de treinta años, debido a una combinación de condiciones como la sequía récord, una baja humedad e intensas ráfagas de viento.

El Centro Nacional Interagencial de Incendios (NIFC, en inglés), que monitoriza los fuegos a escala nacional, reporta 70 grandes incendios por todo el país que han calcinado más de 770.000 hectáreas. Casi 28.000 bomberos se encuentran desplegados para combatir las llamas, además de 576 dotaciones, 1.715 camiones de bomberos y 212 helicópteros, según el último boletín, que informa de la aparición de 257 nuevos focos durante el domingo.

Estados Unidos ha registrado 45.835 incendios en lo que va de año, la cifra más alta hasta agosto en la última década, que han calcinado más de 2,1 millones de hectáreas. Solo los años 2017 y 2022 superaban a estas alturas del año tal cantidad de terreno arrasado.