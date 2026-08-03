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El fuerte viento complica la extinción

Atenas, amenazada por los incendios: las llamas están a 35 kilómetros de la capital

Los detalles Los incendios de Grecia están sin control, hay varios focos activos. Preocupa mucho el fuego que amenaza ahora mismo con llegar a Atenas. Las llamas están a escasos 35 kilómetros de la capital. Las fuertes rachas de viento están haciendo imposible su extinción.

Las llamas están a escasos 35 kilómetros de Atenas.

Todas las fuerzas desplegadas sobre el terreno y el fuego sigue sin dar tregua en Grecia, que ya ha arrasado más de 10.000 hectáreas. El punto más crítico está en Beocia, se extendió hasta Ática y continúa fuera de control.

Hay varios focos activos y las llamas se quedan a solo 35 km de Atenas. Quinientos bomberos trabajan sin descanso. La adversidad va dando tregua pero piden no bajar los brazos: "No podemos relajarnos. El contingente de bomberos sigue siendo muy numeroso en la zona", aseguran.

Al límite y con todos los recursos sobre el terreno. El ejército se ha unido a la policía para facilitar los desalojos y apoyar en las labores de extinción tras la tragedia en la que 2 pilotos perdieron la vida al colisionar con otro helicóptero en su lucha contra los incendios.

Y otros tres bomberos han muerto durante las labores de extinción. Las fuertes rachas de viento complican los trabajos y alimentan nuevos focos. Solo en la ultima semana se han declarado 220 incendios.

Hay 33 detenidos, acusados de haber provocado alguno de ellos. La alerta por incendio en Grecia todavía está lejos de terminar que han perdido la vida.

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