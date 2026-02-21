Ahora

Asesinato en Lyon

Conmoción y crispación en Lyon por la muerte de Quentin Deranque en un ataque atribuido a la ultraizquierda

El contexto Este joven de 23 años, descrito por allegados como ultranacionalista, falleció tras ser brutalmente golpeado. Al menos 11 personas han sido detenidas durante la investigación.

Homenaje a Quentin, el joven que fue golpeado hasta la muerte en Lyon por un grupo de ultraizquierda.
Las calles de Lyon, Francia, amanecieron cubiertas con el rostro de un joven de 23 años cuya muerte ha sacudido a la ciudad. La imagen de Quentin Deranque aparece en carteles pegados en muros y farolas, junto a la convocatoria de una manifestación en protesta por su asesinato.

Este joven, descrito por allegados como ultranacionalista, falleció tras ser brutalmente golpeado por un grupo vinculado a la ultraizquierda, algo que ha causado gran conmoción en territorio francés. Por este motivo, once personas han sido detenidas en el marco de la investigación de la Policía.

Este sábado, unas 3.000 personas se preparan para salir a las calles para expresar su rechazo a la violencia y pedir justicia ante el asesinato de Quentin. Por su parte, el presidente Emmanuel Macron ha pedido calma: "En la República ninguna violencia es legítima. Llamo a todos a mantener la calma", sostuvo.

Sin embargo, algunos vecinos han optado por proteger escaparates y ventanas ante el temor de posibles disturbios. De su lado, la movilización ha generado una fuerte controversia por la presencia de organizaciones de extrema derecha como Action Française y el colectivo Némésis.

Desde estos sectores se han difundido consignas internas con normas estrictas para los asistentes: no exhibir símbolos polémicos ni tatuajes con connotaciones políticas, vestir de forma discreta y mantener el rostro visible.

Asimismo, se prohíbe responder a provocaciones, hablar con periodistas o consumir alcohol durante todo el fin de semana. El líder del principal partido ultraderechista francés, Jordan Bardella, hizo un llamamiento público a la prudencia y aseguró haber pedido a los cargos de su formación actuar con "la máxima responsabilidad" y respetar la voluntad de la familia de no politizar la manifestación.

A unos 600 kilómetros, en otra ciudad francesa, ya se han visto pancartas con lemas como 'Aquí no lloramos a los nazis', dejando ver que la tensión tras la muerte del joven está creciendo en todo el país.

