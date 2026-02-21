Juzgan como adulto a un niño de 11 años que mató a su padre en Pensilvania por quitarle la Nintendo Switch

Los detalles Tras celebrar su cumpleaños, se enfadó después de que el hombre de 42 años le confiscase la consola y le mandase a dormir. Cogió una llave, abrió una caja fuerte y le disparó con el arma que encontró.

En Pensilvania, Estados Unidos, un niño de 11 años será juzgado como un adulto tras ser acusado de matar a su padre con un arma de fuego. El incidente ocurrió después de que el padre, quien era su padrastro, le confiscara la Nintendo Switch como castigo. El menor, Clayton Dietz, accedió al arma abriendo una caja fuerte con una llave encontrada en el domicilio. Enfurecido, disparó a su padre mientras dormía. La madre del niño, quien lo adoptó en 2018, encontró a su hijo escondido en un armario tras el incidente. Actualmente, el niño está detenido sin derecho a fianza en la prisión del condado de Perry.

Estados Unidos va a juzgar como un adulto a un niño de 11 años. A un menor acusado de matar a su padre con un arma de fuego. Fue en Pensilvania, cuando el joven disparó al hombre, de 42 años, después de haberle confiscado la Nintendo Switch a modo de castigo.

El niño se enfrenta a cargos de homicidio criminal tras un caso que ilustra lo fácil que es para los menores el acceso a las armas de fuego. Porque Clayton Dietz, de 11 años tan solo tuvo que abrir un caja fuerte con llave.

Con una que encontró en el domicilio, en el cajón de su padre, para obtener el arma quizá buscando su consola. Estaba enfadado. Cabreado después de que el padre, padrastro, le quitara la Switch y le mandara a dormir en la madrugada del 13 de enero de 2026. En la noche de antes la madre mostraba en Facebook cómo el niño, adoptado en 2018, celebraba su cumpleaños.

La Policía ha contado que el niño confirmó que sacó el arma de la caja fuerte. Que la cargó de balas y que caminó al lado de la cama donde estaba su padre. En ese momento, disparó.

La madre, por su parte, ha confirmado que al despertarse encontró al niño escondido en un armario ya después de la muerte de su marido.

Ya está a disposición judicial, donde se le juzgará como un adulto después de que se le negara la libertad bajo fianza. Permanece detenido en la prisión del condado de Perry.

