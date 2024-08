La falta de camioneros ha provocado que en Estados Unidos comiencen a probar los camiones autónomos, sin conductor. Las primeras pruebas se han realizado en el desierto.

Pese a que impresiona ver estos grandes automóviles sin conductor, Don Lepard, director de Kodiak Robotics, asegura que "estos camiones son totalmente seguros". Y esto es gracias a la tecnología que han desarrollado varias empresas para convertir este tipo de vehículos pesados en máquinas autónomas.

Una revolución en el transporte que busca paliar la escasez de mano de obra calculan, faltan unos 80.000 camioneros. Todo en un país, Estados Unidos, en el que siete de cada 10 mercancías se transportan por carretera. Las distancias son enormes y esto supone un gran sacrificio para los trabajadores del sector.

Lepard también ha señalado que "no estamos aquí para robarle el trabajo a nadie. Nuestro objetivo es que los conductores ya no tengan que hacer esos viajes largos, que ya no quieren hacer, y que se concentren en los viajes cortos que les permitan regresar a casa por la noche".

El conductor de camiones Robert Roland apunta que en estos camiones: "Es muy fácil recuperar los mandos, sólo hay que volver a poner las manos en el volante y soy yo quien conduce, estoy en contacto permanente, a través del auricular, con el centro de control".

De momento, el máximo de peso de estos vehículos autónomos se ha situado en 40 toneladas. Y actualmente, decenas de camiones autónomos ya están preparándose para rodar las 24 horas del día, los siete días de la semana.