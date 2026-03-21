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Crisis interna en EEUU

Trump amenaza con enviar a los agentes del ICE a controlar la seguridad en aeropuertos: "Espero con ansias verles en acción"

¿Qué ha dicho? El republicano ha vuelto a cargar contra "los demócratas de izquierda radical" ante el 'no' a financiar al Departamento de Seguridad Nacional, en un boicot como protesta a la agresiva política migratoria de la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald TrumpEl presidente de Estados Unidos, Donald TrumpAgencia EFE
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Donald Trump ha vuelto a usar el comodín del ICE. El comodín de sus agentes, de esa milicia a la que ha armado y que ha sembrado el caos y el terror en ciudades como Minneapolis. Que han llevado el pánico a Chicago o a Los Ángeles. Ahora, el presidente de Estados Unidos ha amenazado con llevar a esos "patriotas" a los aeropuertos como encargados de los controles de seguridad si los demócratas no aprueban financiar a la Autoridad de Seguridad en el Transporte (TSA).

A una TSA cuyos funcionarios llevan sin cobrar desde febrero por, precisamente, el boicot de los demócratas contra la agresiva política migratoria del republicano.

De un Trump que, de nuevo, les define como "demócratas de la izquierda radical": "Si no firman de inmediato un acuerdo para que los aeropuertos de nuestro país vuelvan a ser libres y seguros trasladaré allí a nuestros brillantes y patriotas agentes del ICE".

Así se ha expresado el republicano en redes sociales, un día después de que el Senado rechazase financiar al Departamento de Seguridad Nacional que ya lleva cinco semanas en cierre parcial y del que dependen tanto la TSA como las agencias migratorias. Es la quinta vez desde febrero que la Cámara dice 'no'.

La suspensión del pago de las nóminas de los trabajadores de TSA ha llevado a que muchos pidan bajas o que se hayan despedido. El resultado, larguísimas colas en aeropuertos como el de Atlanta, el JFK en Nueva York o el de Nueva Orleans.

El Senado, por iniciativa de la minoría demócrata, tiene previsto someter a votación una moción que financie tan solo al TSA y permita reabrirlo, manteniendo en suspenso el resto de operaciones no esenciales del Departamento de Seguridad Nacional.

La negativa demócrata a financiar el Departamento de seguridad Nacional tiene su origen después del asesinato a manos del ICE de dos ciudadanos en Minneapolis, en el marco de las redadas migratorias masivas que la administración Trump promovió en Minnesota.

En su mensaje, Trump ha asegurado que va a implementar "medidas de seguridad sin precedentes" en los aeropuertos, entre las que se incluyen "el arresto inmediato de todos los inmigrantes ilegales que ingresen a EEUU, con especial énfasis en los somalíes". De ellos dice que han "destruido por completo el otrora gran estado de Minnesota con el apoyo de una gobernadora, fiscal general y congresista corruptas".

Pese al cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional, los fondos récord otorgados a ICE y otras agencias migratorias por el Gobierno Trump a partir de una ley presupuestaria y de recorte fiscal de 2025 permiten a estas entidades seguir operando holgadamente. "Espero con ansias ver a ICE en acción en nuestros aeropuertos", concluye el texto de Trump.

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