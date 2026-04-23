Ormuz bloqueado, negociaciones en punto muerto y amenazas disparadas: Irán y EEUU mantienen a duras penas una tregua cada vez más frágil

Mientras tanto... Israel continúa con sus ataques contra Líbano, que este jueves han dejado al menos tres muertos, mientras el primer ministro libanés se niega a un acuerdo si el Estado judío no retira por completo las tropas del sur del país.

Las tensiones entre Irán y Estados Unidos continúan en aumento, con el estrecho de Ormuz como escenario de provocaciones y bloqueos. Irán ha activado sus defensas aéreas en Teherán y ha difundido vídeos propagandísticos de supuestos asaltos a buques. Mientras tanto, la Armada de EEUU interceptó un buque cisterna con crudo iraní en el Índico. Simultáneamente, Israel sigue atacando Líbano, con bombardeos que han dejado muertos y heridos, a pesar de una frágil tregua. El primer ministro libanés, Nawaf Salam, rechaza un acuerdo con Israel que incluya una "zona de seguridad" y busca la mediación de EEUU para moderar las demandas israelíes.

Irán y Estados Unidos (EEUU) siguen bloqueando Ormuz con las negociaciones en punto muerto y las amenazas disparadas dejando de manifiesto —cada vez más— la fragilidad de la tregua. Todo ello, mientras ambos países alardean en vídeos propagandísticos del asalto de buques en el estrecho e Israel continúa sus ataques contra Líbano.

En mitad de un alto el fuego prorrogado que amenaza a cada minuto con hacerse trizas, medios iraníes han anunciado la activación la tarde de este jueves de las defensas aéreas en Teherán, aunque no han explicado el motivo. "Las defensas aéreas están activas en Teherán", ha informado en X el diario estatal 'Tehran Times', que ha acompañado el mensaje de un vídeo en el que se observaban los disparos de las defensas en el cielo de la capital.

Previamente, Irán había anunciado que ya está cobrando peajes a los barcos que cruzan el estrecho mientras la Guardia Revolucionaria ha difundido un vídeo en el que se les ve abordando un barco con lanchas rápidas, aunque muchos ven más propaganda que realidad en esas imágenes.

En el vídeo se observa una lancha rápida iraní a la caza de un buque mercantil en Ormuz. Rápidamente sus integrantes, soldados ataviados con pasamontañas y metralletas, suben por la escalera para abordar el portacontenedores. Son imágenes propagandísticas difundidas por la Guardia Revolucionaria y relatadas por la televisión iraní.

Con este vídeo, según Teherán, buscan informar de una supuesta incautación. Supuesta porque, según la 'CNN', los cambios de iluminación o el poco oleaje para esta época del año indicarían que es una grabación preparada y editada. En ellas, además, no hay ni rastro de la tripulación, ni siquiera en la cabina de mandos.

Pero reales o no, lo que es cierto es que Irán sí ha disparado contra tres barcos en el estrecho, logrando apoderarse de dos de ellos. El régimen también habría colocado en el estrecho minas navales remotas, desplegadas mediante cohetes de artillería. La inteligencia estadounidense calcula que desminar Ormuz por completo llevaría seis meses una vez finalizada la guerra.

Por ello, para evitar que Irán siga minando el estrecho, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha ordenado la tarde de este jueves "disparar y destruir cualquier embarcación que coloque minas en Ormuz". Lo ha dicho en su red social, da igual lo pequeña que sea la barca, no habrá vacilaciones.

La Armada de EEUU también ha interceptado y abordado un buque cisterna sancionado que navegaba con crudo iraní en el Índico, según informó este jueves el Departamento de Defensa del país norteamericano. "Durante la noche, fuerzas estadounidenses realizaron una interdicción marítima y un abordaje en ejercicio del derecho de visita del buque sancionado M/T Majestic X, sin bandera, que transportaba petróleo desde Irán, en el océano Índico dentro del área de responsabilidad del Indopacom" (Comando del Indopacífico), publicó el Pentágono en X.

Israel sigue atacando Líbano

Mientras la ya de por sí frágil tregua se tensa cada vez más, Israel sigue atacando Líbano. Al menos tres personas han muerto este jueves y otras dos han resultado heridas en bombardeos aéreos y ataques de artillería del Ejército israelí contra el sur del Líbano, donde la violencia no se ha detenido pese al alto el fuego en vigor desde el pasado viernes y a la espera de unas conversaciones para extender el armisticio.

El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública libanés ha dicho en un comunicado que las tres personas perecieron en "un ataque aéreo israelí" en el distrito de Nabatieh, una de las zonas más golpeadas por los bombardeos israelíes desde el estallido de la guerra el pasado 2 de marzo. Además, otras dos personas han resultado heridas, entre ellas un niño, en un "bombardeo de artillería israelí sobre la localidad de Yater", en Bint Jbeil, próxima a la frontera con Israel y donde se están librando enfrentamientos con el grupo chií libanés Hizbulá ante el avance terrestre de las tropas del Estado judío.

Al mismo tiempo, el primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, se ha negado este jueves a llegar a un acuerdo con Israel que incluye un despliegue de tropas en el sur del país para una "zona de seguridad", tal y como insisten las autoridades israelíes, por lo que ha insistido en la importancia de que se produzca la "retirada completa" de los militares.

Durante una entrevista con el diario estadounidense 'The Washington Post' a pocas horas de la segunda ronda de conversaciones entre representantes israelíes y libaneses en Washington, Salam ha instado a EEUU a "presionar a Israel para que modere sus demandas" precisamente sobre el asunto de la zona de amortiguación.

El primer ministro ha insistido en que Líbano "no puede aceptar algo así" y ha expresado que el país "no puede vivir con una zona de amortiguación" en el sur. "Son tropas colocadas en zonas donde los propios libaneses han tenido que desplazarse y adonde no pueden volver, que han sido destruidas y que no se pueden reconstruir", ha lamentado.

Por ello, ha subrayado que el papel de Washington en el proceso de negociación es "clave" al considerar que es el Gobierno estadounidense el que verdaderamente "puede mediar entre las partes" y "hacer entrar en razón a Israel". "Su papel fue fundamental a la hora de lograr un alto el fuego, y esperamos que sigan así", ha añadido.

Salam ha instado también a lograr una prórroga de la ya de por sí frágil tregua, pero ha admitido que existe cierto grado de incertidumbre en relación con las conversaciones de este jueves. Sobre el desarme del partido-milicia chií libanés Hizbulá, ha afirmado que "la única manera de lograrlo es reforzar el Ejército libanés". "Un Estado no puede tener dos ejércitos", ha señalado, al tiempo que ha explicado que el desarme es "un proceso, no algo que pueda suceder de la noche a la mañana". "Nos lo estamos tomando en serio", ha recalcado.

Ambos países alcanzaron la semana pasada una tregua temporal de diez días que, sin embargo, no ha puesto fin a los ataques israelíes. En esta última ofensiva de Israel contra el país vecino iniciada el pasado 2 de marzo, han muerto cerca de 2.400 personas y resultado heridas más de 7.600.

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