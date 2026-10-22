EEUU insiste en prohibir la entrada de Ada Colau en Puerto Rico: "Un visado es un privilegio, no un derecho"

La activista y exalcaldesa de Barcelona Ada Colau durante la despedida a la Global Sunat Flotilla.

El contexto Colau participó en la flotilla Global Sumud, que en 2025 trató de romper el cerco israelí para brindar ayuda humanitaria a Gaza y que el Departamento de Estado ha calificado como "una iniciativa a favor" del grupo islamista palestino Hamás.

El Gobierno de Donald Trump destacó que el visado para entrar a EE.UU. es un privilegio, no un derecho. Esto se enfatizó tras el veto a Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona, para viajar a Puerto Rico. Según su equipo, la negativa se debe a "motivos ideológicos", ya que durante su entrevista de visado se abordó su activismo propalestino. Colau participó en la flotilla Global Sumud, que intentó romper el cerco israelí para ayudar a Gaza, considerada por EE.UU. como pro-Hamás. El Departamento de Estado evalúa individualmente cada solicitud de visado, sin comentar casos específicos.

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, subrayó este miércoles, en relación con el veto a la entrada de Ada Colau en Puerto Rico, que un visado para acceder al país "es un privilegio, no un derecho".

"Bajo el liderazgo del presidente (Donald) Trump y del secretario (Marco) Rubio, el Departamento de Estado prioriza los intereses de Estados Unidos en nuestro proceso de visados. Como ha señalado el secretario Rubio: 'un visado estadounidense es un privilegio, no un derecho'", explicó en un mensaje remitido a EFE un portavoz del Departamento de Estado.

Según el entorno de Colau, Estados Unidos ha impedido a la exalcaldesa de Barcelona y candidata de Frente Amplio viajar a Puerto Rico para acudir a un encuentro municipalista que se celebra el 3 y 4 de noviembre.

Su equipo vincula la decisión a "motivos ideológicos" al explicar que durante la entrevista que se le realizó para la solicitud de visado se le preguntó por su activismo propalestino.

"Evaluamos cada solicitud de visado de manera individual, tras un análisis riguroso y una verificación exhaustiva, para determinar si la persona cumple con los requisitos establecidos por la legislación estadounidense", añade el texto enviado por el portavoz del Departamento de Estado, que no suele comentar casos específicos cuando se trata de visados.

Colau participó en la flotilla Global Sumud, que en 2025 trató de romper el cerco israelí para brindar ayuda humanitaria a Gaza y que el Departamento de Estado ha calificado como "una iniciativa a favor" del grupo islamista palestino Hamás que "busca socavar" el plan de paz promovido por Donald Trump para la región.

"Estados Unidos explorará el uso de los mecanismos disponibles para imponer consecuencias a quienes brinden apoyo a esta flotilla pro-Hamás, y respalda las acciones legales que sus aliados emprendan al respecto", aseguró en un comunicado publicado el pasado abril el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

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