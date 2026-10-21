Ada Colau no descarta un pacto PSOE-Frente Amplio para el Congreso: "Habrá conversaciones entre partidos para ultimar las listas"

Mientras tanto... Desde el PSOE han negado que se estén produciendo negociaciones para las listas al Congreso, dejando claro que ellos ya la tienen cerrada y aprobada en el Comité Federal.

Emilio Delgado, portavoz de Más Madrid y candidato de Frente Amplio en la Comunidad de Madrid, mencionó negociaciones con el PSOE para optimizar resultados electorales al Congreso, pero la formación negó tal acuerdo, aclarando que solo existe una alianza con los socialistas al Senado. Ada Colau, en Al Rojo Vivo, destacó el esfuerzo de Frente Amplio por unir fuerzas progresistas, resaltando un acuerdo amplio de 15 formaciones. Colau subrayó la diferencia de Frente Amplio con el PSOE por su enfoque en políticas valientes para derrotar al fascismo y movilizar el voto, criticando el enfoque defensivo de los socialistas frente a la derecha.

El 'número 1' de Frente Amplio por la Comunidad de Madrid para el 29N y portavoz de Más Madrid en la región, Emilio Delgado, ha apuntado a negociaciones "abiertas" y "en marcha" con el Partido Socialista (PSOE) para "optimizar" y "maximizar" los "resultados electorales" en las listas al Congreso de los Diputados.

Un anuncio que desde la formación han negado horas después aclarando que no existe ninguna negociación con el PSOE para maximizar la oferta electoral al Congreso al 29N y que la coalición únicamente ha llegado a un acuerdo con los socialistas al Senado.

Al ser preguntada por estas informaciones en Al Rojo Vivo, Ada Colau ha destacado que en Frente Amplio han demostrado que están dispuesto a hacer el máximo esfuerzo para que hubiera una cooperación entre fuerzas progresistas y no se perdiera ni un voto de la izquierda.

"Se ha hecho un acuerdo muy amplio de 15 formaciones políticas que hay que poner en valor y que nos permite ir unidos a las próximas elecciones", ha recordado.

A partir de ahí, ha destacado que existen los "últimos coletados de las conversaciones" y de hacer listas. "Eso ya es cosa entre partidos", ha indicado.

Por su parte, ha defendido que ella ya demostró que estaba dispuesta a hacer el máximo esfuerzo para que hubiese una candidatura lo más unitaria posible."Puse mi cargo a disposición si podía haber un candidato con más consenso. He demostrado que estoy dispuesta a hacer lo máximo posible", ha asegurado, defendiendo que ahora toca hablar de la gente y de propuestas.

De esta forma, a la pregunta de si están negociando las listas al Congreso con el PSOE, la candidata de Frente Amplio ha señalado que "habrá conversaciones entre partidos para ultimarlas".

Mientras tanto, desde el PSOE han señalado a laSexta que no hay negociaciones de listas con la izquierda al Congreso, señalando que sus listas ya están cerradas y aprobadas en el Comité Federal.

Ada Colau señala qué diferencia a Frente Amplio del PSOE: "Es una propuesta de políticas valientes"

En cuanto a qué diferencia a esta formación del PSOE, Ada Colau ha explicado que este es un frente de muchas formaciones progresistas para "derrotar al fascismo" y movilizar el máximo voto. "Es una propuesta de alegría con políticas valientes, eso nos distingue del PSOE", ha señalado.

En concreto, ha explicado que cree que los socialistas se enfrentan muchas veces a la derecha y a la ultraderecha "con miedo" y con la simple idea de resistir. "Queremos impulstar pol´ticas valientes y no solo hacer tuits o pancartas sobre el derecho a la vivienda", ha destacado, indicando que quieren lograr que la vivienda sea para vivir y "no para especular".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.