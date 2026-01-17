Las bases de EEUU en Europa, una "baza para negociar" con Trump: "Estamos más interconectados de lo que él se piensa"

"Sin el Teatro Europeo, Estados Unidos no podría proyectar fuerzas hacia Oriente Medio y otras partes del mundo", afirma Carlota García, investigadora principal para Estados Unidos del Real Instituto Elcano, en este vídeo.

Los líderes de extrema derecha de Europa empiezan a alzar la voz contra Donald Trump o, literalmente, ante una amenaza bélica en nuestro suelo no tienen nada que decir.

Una contradicción a la que se enfrentan de diferente manera Vox, que se declara "incompetente", y Marine Le Pen, que como apunta Alba Leiva, redactora en 'El Orden Mundial', se opone a Trump "porque su discurso es profundamente nacionalista y los intereses del país, la unidad nacional, son algo central para el ideario de las derechas radicales europeas".

Meloni, de momento, ni siquiera se plantea que Trump cumpla sus amenazas en Groenlandia: "¿Deberíamos dejar la OTAN? ¿Cerrar las bases de Estados Unidos?", se pregunta.

Quizá esa sea una salida para Europa: negociar con todas las bases militares que EEUU tiene en suelo europeo, incluida España. En este sentido, Carlota García Encina, investigadora principal para Estados Unidos del Real Instituto Elcano, apunta que "sin el Teatro Europeo, Estados Unidos no podría proyectar fuerzas hacia Oriente Medio y otras partes del mundo".

Por ello, considera que "muchísimo más interconectados de lo que el propio Trump se piensa", lo que lo convierte en "una baza para presionar a Estados Unidos".

