EEUU bate récord de exportaciones de petróleo: supera la barrera de los cinco millones de barriles diarios tras el bloqueo de Ormuz

Los detalles Aunque en los últimos días se ha producido una reducción del precio ante el optimismo por un posible acuerdo de paz cercano entre EEUU e Irán, los contratos de futuros del WTI para el mes de junio, el de referencia en el país, siguen estancados por encima de los 90 dólares el barril.

Estados Unidos ha alcanzado un récord en exportaciones de petróleo, superando los cinco millones de barriles diarios de promedio, tras el bloqueo del estrecho de Ormuz debido a la guerra con Irán. En la última semana de abril, las exportaciones alcanzaron 5,3 millones de barriles diarios, acelerándose desde el ataque conjunto con Israel a Irán. Antes del conflicto, las exportaciones eran de 4,1 millones diarios. El estrecho de Ormuz era vital para el transporte de crudo, y la guerra ha provocado una pérdida de 13 millones de barriles diarios, según la AIE. A pesar de las ventas, el precio del petróleo sigue alto, con el WTI por encima de los 90 dólares el barril. Donald Trump ha liberado 172 millones de barriles de la Reserva Estratégica para reducir costos, pero hay preocupación por el almacenamiento y un déficit energético creciente, según Jeff Currie de Carlyle.

Estados Unidos ha batido récord de exportaciones de petróleo, al superar la barrera de los cinco millones de barriles diarios de promedio, tras el bloqueo del estrecho de Ormuz, clave para un 20% del crudo mundial antes de que se detuviera el tráfico por la guerra de Irán, según los últimos datos de la Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés).

La última semana de abril, EEUU vendió una media de 5,3 millones de barriles diarios, confirmando una tendencia al alza que se aceleró desde que el 28 de febrero su Ejército atacó a Irán, junto a Israel, y desencadenó la guerra en Oriente Medio. Hasta entonces, las exportaciones de crudo se situaban en una media diaria de 4,1 millones de barriles.

El estrecho de Ormuz era clave para una buena parte del crudo mundial y del gas natural licuado. Se estima que se transportaban unos 20 millones de barriles diarios de petróleo. Hace unas semanas, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, señaló que se han "perdido 13 millones de barriles diarios de petróleo" por la guerra, lo que "está produciendo importantes interrupciones en el suministro de materias primas esenciales".

Sin embargo, pese a las ventas, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) sigue mucho más elevado que antes del conflicto en Oriente Medio. Aunque en los últimos días se ha producido una reducción del precio ante el optimismo por un posible acuerdo de paz cercano entre EEUU e Irán, los contratos de futuros del WTI para el mes de junio, el de referencia en el país, siguen estancados por encima de los 90 dólares el barril.

El precio del crudo es casi un 50% más elevado que hace tres meses. En un intento de reducir los altos costes, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la liberación de 172 millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica de EEUU.

Tras el aumento en las exportaciones y la liberación de sus reservas, ha aumentado la alerta ante la posibilidad de que el almacenamiento del país se agote cerca del verano. Por su parte, Jeff Currie, analista de la firma de capital privado Carlyle, advirtió en declaraciones a Bloomberg que EEUU se encuentra en un déficit energético creciente.

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