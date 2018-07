Dos hijos de Donald Trump no podrán votar a su padre en primarias al incumplir el plazo para registrarse

Dos hijos del aspirante republicano a la Casa Blanca Donald Trump no podrán votar por él en las primarias de Nueva York al no haberse registrado a tiempo, anunció hoy el propio precandidato. En una entrevista con Fox News, Trump explicó que sus hijos Ivanka y Eric no conocían las normas e incumplieron el plazo límite para inscribirse.

"Se siente muy culpables. Pero no pasa nada, quiero decir, lo entiendo", aseguró el magnate. El estado de Nueva York celebra primarias de tipo cerrado, por lo que sólo permite a los votantes registrados con un partido participar en las votaciones.

Los electores no registrados hasta ahora tenían de plazo hasta el pasado mes de marzo para inscribirse de cara a las primarias del próximo 19 de abril, mientras que los que deseasen cambiar de partido tenían que hacerlo antes del pasado octubre.

Los dos hijos de Trump, en un comunicado enviado a los medios, destacaron que Nueva York es uno de los estados con los plazos más duros para sus primarias y admitieron que no llegaron a tiempo para cambiar su inscripción el pasado octubre. "Eric y yo apoyamos totalmente a nuestro padre y esperamos votar por él en noviembre", dijo Ivanka Trump en referencia a las elecciones presidenciales.