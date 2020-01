El cirujano valenciano Pedro Cavadas no confía en la veracidad de las cifras de afectados por el coronavirus que están distribuyendo las autoridades de China, según ha declarado en Antena 3. Así lo ha manifestado en unas declaraciones en las que ha deslizado que "no hace falta ser muy listo para pensar que [son] como diez o 100 veces más".

El doctor Cavadas, que ha destacado que este es "un virus que se contagia fácilmente, que es muy agresivo", ha opinado que "China que no es el país más transparente del mundo". En este sentido, ha asegurado que le "preocupa" la aparente transparencia que está mostrando el país asiático desde que se declaró el brote. "Cuando en China aparentan transparencia desde el minuto uno, a mí me da qué pensar, me preocupa", ha dicho.

"Reconocen un número de muertos y de contagiados, no hace falta ser muy listo para pensar que como diez o 100 veces más", ha afirmado el cirujano, que ha agregado que "cuando se construye un hospital con 800 retroexcavadoras de 100 toneladas y se construye un mega-hospital en tres semanas es que no va en broma", en referencia al hospital que se está levantando en Wuhan, ciudad china origen del brote.

Para el doctor Cavadas, el hecho de que las imágenes de esa construcción se muestren al mundo son síntoma de que "en vez de un hospital están haciendo ocho". "Tienen que tener un buen motivo", ha apostillado.

El último balance de muertos y contagiados por el coronavirus anunciado por China eleva a 170 las víctimas mortales y a 7.711 los casos confirmados.