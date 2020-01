¿Qué supondría que la OMS declarara la alerta sanitaria?

El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) está reunido para debatir si declara o no la alerta internacional por el brote de coronavirus, una decisión que no tiene "por qué implicar otras medidas" ya establecidas y que probablemente no cambiará la práctica de los sanitarios. El director del Centro de Emergencias, Fernando Simón ha señalado que sí favorece para adoptar algunas acciones de investigación.