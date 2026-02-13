Dimite la abogada principal de Goldman Sachs tras revelarse su estrecho vínculo con Epstein

Los detalles Los archivos publicados por el Departamento de Justicia reflejan cómo Ruemmler, quien fue abogada de la Casa Blanca en tiempos de Obama, describe a Epstein como "tío Jeffrey".

La directora jurídica de Goldman Sachs, Kathy Ruemmler, ha dimitido, según ha anunciado el director ejecutivo David Solomon, después de que documentos recientes del Departamento de Justicia de EEUU revelaran que aceptó regalos del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein y le asesoró sobre cómo responder a las preguntas de los medios de comunicación sobre sus delitos.

La salida de Ruemmler, que se encontraba entre los altos ejecutivos de la empresa de Wall Street, es la salida más destacada del sector bancario tras la publicación de los últimos documentos sobre Epstein por parte del Departamento de Justicia el mes pasado.

Las revelaciones han salpicado a varios grandes bancos, entre ellos UBSUBSG.S, que, según documentos recientes, abrió cuentas para Ghislaine Maxwell, socia de Epstein, en 2014, pocos meses después de que JPMorgan Chase JPM.N decidiera poner fin a su relación con el financiero.

"Como una de las profesionales más destacadas en su campo, Kathy también ha sido mentora y amiga de muchos de nuestros empleados, y la echaremos de menos", ha señalado Solomon en un comunicado. "He aceptado su dimisión y respeto su decisión", ha añadido.

Ruemmler comunicó a Solomon el jueves que dimitiría, según una fuente familiarizada con el asunto. Su dimisión será efectiva el 30 de junio, según la fuente, que pidió no ser identificada debido a la delicadeza del tema.

Ruemmler ha declarado al Financial Times que llegó a la conclusión de que la atención mediática que se me prestaba, en relación con mi anterior trabajo como abogada defensora, "se estaba convirtiendo en una distracción".

Antes de incorporarse a Goldman, Ruemmler era presidenta mundial del departamento de defensa e investigaciones de delitos de cuello blanco de Latham & Watkins LLP.

Además, también fue asesora jurídica de la Casa Blanca durante la administración Obama. Ella se refería a Epstein en sus correos electrónicos como "tío Jeffrey" y recibió regalos de él, entre ellos vino y un bolso, según muestran los documentos.

Epstein también llamó al teléfono móvil de Ruemmler cuando fue detenido el 6 de julio de 2019, entre otras llamadas que realizó esa noche, según dos documentos que citaban notas de funcionarios policiales.

Epstein fue detenido en julio de 2019 acusado de tráfico sexual. Murió en su celda de Manhattan al mes siguiente, en lo que el jefe de medicina forense de la ciudad de Nueva York calificó como un suicidio.

Numerosos mensajes

Al parecer, Ruemmler mantuvo un gran número de comunicaciones con Epstein entre 2014 y 2019, incluso después de que el financiero se declarara culpable en 2008 de procurar a una persona menor de 18 años para prostitución.

Estas comunicaciones incluían asesorar a Epstein sobre cómo responder a una consulta de los medios de comunicación sobre el supuesto trato legal especial que recibió debido a sus conexiones.

"Yo era abogada defensora cuando traté con Jeffrey Epstein", señaló Ruemmler en una declaración a Reuters el 3 de febrero, asegurando que lo conoció como abogada y esa fue su relación con él.

"No tenía conocimiento de ninguna conducta delictiva por su parte y no lo conocía como el monstruo que se ha revelado que es", continuó defendiendo.

Los documentos recientemente publicados proporcionan más detalles sobre los vínculos de Epstein con personas prominentes del mundo de la política, las finanzas y el ámbito académico, tanto antes como después de su declaración de culpabilidad en 2008.

