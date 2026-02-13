Robert F. Kennedy Jr. admite haber consumido cocaína "sobre los asientos de los inodoros"

Los detalles El sobrino del expresidente demócrata John F. Kennedy ha señalado que durante la pandemia continuó participando en encuentros presenciales porque consideraba que su adicción representaba un riesgo mayor que el virus.

Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud de EE.UU., confesó en un podcast haber consumido cocaína de manera extrema en su juventud, incluso inhalándola sobre asientos de inodoros. La revelación se dio en el programa de Theo Von, donde Kennedy explicó que asistía a reuniones de recuperación y continuó haciéndolo durante la pandemia, considerando que su adicción era un riesgo mayor que el COVID-19. Afirmó haber superado su adicción hace 43 años, destacando la importancia de ayudar a otros en recuperación. Sus declaraciones han sido destacadas por su crudeza y su enfoque en el aprendizaje de sus experiencias pasadas.

La confesión se ha producido en el programa This Past Weekend w/ Theo Von, conducido por el comediante estadounidense Theo Von.

Durante la entrevista, Kennedy ha relatado que asistía a reuniones de recuperación y que, durante la pandemia de COVID-19, continuó participando en encuentros presenciales porque consideraba que su adicción representaba un riesgo mayor que el virus.

"Esta enfermedad sí me podría matar", ha asegurado al hablar sobre el alcoholismo y la drogadicción que, según ha contado, superó "hace 43 años". "Si no me trato, es malo para mí. Eso implica ir a reuniones cada día. Era cuestión de supervivencia. Y luego está la oportunidad de ayudar a otros alcohólicos, que es el ingrediente secreto de esas reuniones", ha explicado.

Una entrevista en la que ha reconocido que a él no le asustan "los gérmenes". "Solía inhalar cocaína sobre los asientos de los inodoros", ha indicado, frase que rápidamente se ha vuelto viral en redes sociales y medios de comunicación.

Kennedy ha hablado previamente sobre sus años de adicción y la importancia de la recuperación en su vida, pero esta confesión específica destaca por la crudeza de sus declaraciones.

El actual secretario de Salud ha enfatizado que sus experiencias pasadas forman parte de un proceso de "aprendizaje".

