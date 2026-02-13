Ahora

Secretario de Salud de EEUU

Robert F. Kennedy Jr. admite haber consumido cocaína "sobre los asientos de los inodoros"

Los detalles El sobrino del expresidente demócrata John F. Kennedy ha señalado que durante la pandemia continuó participando en encuentros presenciales porque consideraba que su adicción representaba un riesgo mayor que el virus.

Imagen de archivo de Robert F. Kennedy Jr.Imagen de archivo de Robert F. Kennedy Jr.Agencia EFE
El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., ha reconocido en un podcast que, durante su juventud, llegó a consumir cocaína de manera extrema, incluso inhalándola sobre el asiento de un inodoro.

La confesión se ha producido en el programa This Past Weekend w/ Theo Von, conducido por el comediante estadounidense Theo Von.

Durante la entrevista, Kennedy ha relatado que asistía a reuniones de recuperación y que, durante la pandemia de COVID-19, continuó participando en encuentros presenciales porque consideraba que su adicción representaba un riesgo mayor que el virus.

"Esta enfermedad sí me podría matar", ha asegurado al hablar sobre el alcoholismo y la drogadicción que, según ha contado, superó "hace 43 años". "Si no me trato, es malo para mí. Eso implica ir a reuniones cada día. Era cuestión de supervivencia. Y luego está la oportunidad de ayudar a otros alcohólicos, que es el ingrediente secreto de esas reuniones", ha explicado.

Una entrevista en la que ha reconocido que a él no le asustan "los gérmenes". "Solía inhalar cocaína sobre los asientos de los inodoros", ha indicado, frase que rápidamente se ha vuelto viral en redes sociales y medios de comunicación.

Kennedy ha hablado previamente sobre sus años de adicción y la importancia de la recuperación en su vida, pero esta confesión específica destaca por la crudeza de sus declaraciones.

El actual secretario de Salud ha enfatizado que sus experiencias pasadas forman parte de un proceso de "aprendizaje".

