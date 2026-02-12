Tercera dimisión en el núcleo duro de Starmer por los archivos de Epstein: su secretario de gabinete anuncia su salida de "mutuo acuerdo"

¿Qué está pasando? Chris Wormald es el tercero en presentar su renuncia en el Ejecutivo británico, después de las del director de comunicaciones y del jefe de gabinete de Starmer.

Chris Wormald, secretario de gabinete de Keir Starmer, ha dimitido de "mutuo acuerdo" con el primer ministro del Reino Unido, sumándose a otras dos renuncias en el entorno cercano del Gobierno tras las revelaciones sobre los documentos del caso Jeffrey Epstein. Antes de él, el director de comunicaciones y Morgan McSweeney, jefe de gabinete, también dejaron sus cargos tras la controvertida decisión de Starmer de nombrar a Peter Mandelson como embajador en EE.UU., pese a las conexiones de este último con Epstein. McSweeney criticó la decisión, señalando que dañó al partido y al país. Anas Sarwar, líder laborista en Escocia, ha pedido la dimisión de Starmer antes de las próximas elecciones locales. Starmer, sin embargo, reafirma su compromiso de continuar en el cargo, defendiendo su mandato y responsabilidad con el país, a pesar de las críticas internas.

Chris Wormald, secretario de gabinete de Keir Starmer, ha anunciado su dimisión de "mutuo acuerdo" con el primer ministro, sumando su nombre así a otras dos anteriores del círculo inmediato del jefe del Gobierno del Reino Unido. Todo, después de las revelaciones de los documentos del pederasta Jeffrey Epstein.

En un comunicado, Starmer dijo que estaba "agradecido" por la larga y distinguida carrera de Wormald y por su apoyo como secretario de gabinete, considerado el cargo de funcionario de más alto rango en el Reino Unido. "He acordado con él que dimitirá como secretario de gabinete hoy. Le deseo todo lo mejor para el futuro", escribió el mandatario británico.

Por su parte, Wormald aseguró que había sido un honor y un privilegio servir como funcionario durante los últimos 35 años y una "distinción especial" haber liderado este servicio desde diciembre de 2024. Aprovechó para agradecer su tarea "a los extraordinarios funcionarios, ministros y consejeros con los que he trabajado"

Es la tercera dimisión dentro del Ejecutivo británico relacionada con estos archivos. La tercera después de las presentadas por su director de comunicaciones y por Morgan McSweeney, su jefe de gabinete, después de la decisión de Starmer de nombrar a Peter Mandelson como embajador en EEUU.

Después de mandar a Washington a un Mandelson que, a tenor de los archivos del caso Epstein, tenía relación con el fallecido delincuente sexual.

Ante esto, McSweeney presentó su dimisión y calificó de "errónea" la decisión de mandar a Mandelson a EEUU. "Ha dañado a nuestro partido, a nuestro país y a la confianza en la política misma", ha expuesto en redes.

"Cuando me lo pidieron, aconseje al primer ministro que hiciera ese nombramiento y asumo toda la responsabilidad por ese consejo", ha sentenciado McSweeney, quien fuese asesor más cercano de Starmer y uno de los arquitectos de su éxito en julio de 2024.

Y es que el cerco sobre Starmer se está cerrando. Con él afirmando que no está "dispuesto" a dejar el cargo, Anas Sarwar, líder del Partido Laborista en Escocia, ha pedido su dimisión antes de las próximas elecciones locales y en territorio galés y escocés.

Ante esto, Starmer se reunió a puerta cerrada con parlamentarios laboristas en Westminster: "Después de haber luchado tanto por la oportunidad de cambiar nuestra nación, no estoy dispuesto a abandonar mi mandado y mi responsabilidad con mi país. Ni a sumirnos en el caos como otros hubieran hecho".

"He tenido detractores en cada paso del camino, y los tengo ahora. Detractores que no quieren en absoluto un Gobierno laborista, y desde luego no uno que tenga éxito", ha añadido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.