Los detalles Alí Babá es el seudónimo, según los medios ucranianos, con el nombraban al que fuera segundo del presidente ucraniano en los documentos que destaparon una trama en la empresa estatal de energía atómica.

Andri Yermak, conocido como "Alí Babá" según medios ucranianos, ha sido implicado en una red de sobornos y blanqueo de dinero en la empresa estatal de energía atómica. Se le acusa de presionar a la Oficina de Anticorrupción ucraniana para ocultar escándalos durante la guerra. Yermak, mano derecha de Zelenski, había sido clave en negociaciones importantes, como el ultimátum de Trump. Aunque su dimisión debilita a Zelenski, expertos consideran que no afecta las negociaciones, ya que Ucrania ya enfrentaba limitaciones debido a su alto nivel de corrupción. Trump podría reconocer territorios conquistados por Rusia.

Alí Babá es el curioso seudónimo, según los medios ucranianos, con el que nombran al que era segundo de Zelenski, Andri Yermak, en las cintas que revelaron la presunta red de sobornos y blanqueo de dinero en la empresa estatal de energía atómica.

Las investigaciones apuntan que era el hombre encargado de presionar a la Oficina de Anticorrupción ucraniana para que no sacase los trapos sucios en mitad de la guerra.

Hasta ahora, Yermark era la mano derecha Zelenski, su fiel escudero y el hombre que lo ha acompañado en todas sus batallas, en el frente o en la Casa Blanca.

Tal era la confianza de Zelenski depositada en él que fue hombre encargado de sentarse a negociar el ultimátum de Trump. "Agradecemos a nuestros aliados, especialmente al presidente Trump y a su equipo, su compromiso para contribuir a lograr la paz", declaró entonces.

Aunque su dimisión debilita al presidente ucraniano, para los expertos, la dimisión de Yermak no cambia las negociaciones. "Evidentemente, todo esto debilita la figura del propio presidente Zelenski en un país que ya estaba muy señalado por el ato nivel de corrupción que había", señala el analista internacional Jesús A. Núñez Villaverde, a lo que añade que "Ucrania tenía un escasísimo margen de maniobra antes de la dimisión, y lo va a seguir teniendo ahora".

Y es que Trump estaría dispuesto a ofrecerle a Putin el reconocimiento de Crimea y todos los territorios conquistados.

