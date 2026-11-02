La "despreciable traición" de la demócrata Stevens: pide el voto por el candidato republicano a dos días de las 'midterms'

La representante estadounidense Haley Stevens, demócrata por Michigan, habla con los medios junto al candidato republicano al Senado de EEUU, Mike Rogers, a quien ella ha respaldado.

Los detalles Stevens, que perdió en agosto las primarias demócratas frente a Abdul El-Sayed, ha pedido este domingo el respaldo al republicano Mike Rogers. Un gesto celebrado por Trump, quien ha calificado la decisión de "valiente".

El Partido Demócrata de Michigan ha expulsado a la excandidata al Senado Haley Stevens por apoyar al republicano Mike Rogers en las elecciones legislativas. La decisión fue respaldada por la cúpula demócrata en Washington, que mostró su apoyo a Abdul El Sayed, quien derrotó a Stevens en las primarias. Curtis Hertel, presidente del partido en Michigan, declaró que Stevens no será miembro del partido en el futuro. Stevens, respaldada por el lobby judío AIPAC, criticó un vídeo de El Sayed que vinculaba la inflación con la financiación militar a Israel. Chuck Schumer, líder demócrata en el Senado, calificó la acción de Stevens como una "traición despreciable".

La congresista federal demócrata Haley Stevens ha sacudido la campaña en el estado clave de Michigan tras respaldar públicamente al candidato republicano al Senado, Mike Rogers, en una de las contiendas que pueden decidir el control de la Cámara Alta.

Stevens, que perdió en agosto las primarias demócratas frente a Abdul El-Sayed, ha aparecido este domingo junto a Rogers en un servicio religioso en Detroit y ha anunciado su respaldo al republicano después de que el candidato demócrata le pidiera mantenerse alejada de su campaña, en medio de las discrepancias entre ambos sobre Israel. El gesto ha sido celebrado por Trump, quien ha calificado la decisión de "valiente".

De esta manera, el partido Demócrata del estado de Michigan ha expulsado de sus filas a la excandidata al Senado Haley Stevens por pedir el voto para el republicano Mike Rogers en la inminente votación del martes en las elecciones legislativas, y ha declarado, junto a la cúpula demócrata en Washington, su apoyo inquebrantable al hombre que la derrotó en las primarias del partido, Abdul El Sayed.

"La congresista Stevens no es miembro actual del Partido Democrático de Michigan ni lo será en el futuro", ha zanjado el presidente del partido en el estado, Curtis Hertel, en un escueto mensaje en sus redes sociales a las pocas horas de que la excandidata sacudiera las últimas horas de las elecciones al anunciar su voto para Rogers tras meses de desavenencias con El Sayed que terminaron por alcanzar un punto crítico la semana pasada.

Stevens, que ha recibido un importante apoyo económico del comité de acción política del lobby judío AIPAC, protestó enérgicamente contra un vídeo de la campaña de El Sayed en el que vinculaba la carestía de la vida en Estados Unidos a la financiación militar de Israel durante la guerra de Gaza. En respuesta, la campaña de El Sayed (que se ha hartado de desmentir acusaciones de antisemitismo) pidió a la excandidata que se abstuviera de participar en los eventos programados hasta la votación.

El siguiente movimiento de la congresista fue pedir en público el voto para Mike Rogers. "Lo que somos como habitantes de Michigan no es odio, y eso no es lo que estamos recibiendo de nuestro candidato demócrata en este momento", manifestó Stevens.

El Sayed recibe el respaldo total de los demócratas

"El Partido Demócrata de Michigan está unido y respalda plenamente a Abdul El Sayed, un luchador comprometido y probado por las familias trabajadoras de Michigan", ha manifestado la sección estatal del partido en un comunicado en el que denuncia a Stevens por "abandonar todo lo que decía importarle" al votar por Rogers, "un hombre que ha traicionado repetidamente a la clase trabajadora de Michigan, quiere aprobar una prohibición nacional del aborto y ha prometido ser un voto leal a la agenda de Trump".

La puntilla ha venido del líder de la minoría demócrata en el senado, su jefe 'de facto' y uno de los grandes exponentes políticos de la comunidad judía de Estados Unidos, Chuck Schumer, que ha declarado su respaldo abierto y sin fisuras a su candidato a las elecciones al Senado en Michigan, unos comicios cruciales que podrían decantar la carrera a la cámara alta a favor de su partido.

"Los demócratas del Senado estamos unidos en nuestro apoyo a Abdul El Sayed, porque sabemos que luchará por los intereses económicos de las familias trabajadoras de Michigan, a diferencia de Mike Rogers, que es un títere de Donald Trump y de los donantes multimillonarios", ha manifestado el senador por Nueva York, que describió el movimiento de Stevens como una "traición despreciable".

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