Un avión privado con nueve personas a bordo se estrella en una zona residencial de Florida

Los detalles La aeronave, que volaba hacia Bahamas desde el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstro, descendió unos 8.230 metros en solo un minuto, justo antes de que se interrumpieran los datos de seguimiento del vuelo.

Las autoridades estadounidenses están investigando el accidente de un avión privado Learjet 60 que se estrelló el domingo en una zona residencial del condado de Palm Beach, Florida, con nueve personas a bordo. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte buscan esclarecer lo ocurrido. El avión, que volaba hacia Bahamas desde el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, descendió bruscamente antes de que se perdieran los datos de seguimiento. El accidente ocurrió cerca del aeropuerto de West Palm Beach, recientemente renombrado Aeropuerto Donald Trump, de donde el presidente partió poco antes del siniestro.

Las autoridades estadounidenses investigan ya el siniestro de un avión privado que se ha estrellado este domingo con nueve personas a bordo en una zona residencial del condado de Palm Beach, en Florida. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte trabajan ya para esclarecer lo ocurrido.

El aparato siniestrado era un avión privado Learjet 60 que volaba hacia Bahamas desde el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, según informa la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos.

El avión descendió unos 8.230 metros en un minuto, justo antes de que se interrumpieran los datos de seguimiento del vuelo, tal y como indica el sitio web 'ADS-B Exchange'.

El accidente ha tenido lugar a unos 6,4 kilómetros al sur del aeropuerto de West Palm Beach, rebautizado a principios de este año como Aeropuerto Donald Trump en honor del actual presidente estadunidense. El propio Trump estuvo en West Palm Beach este domingo mismo, pero partió del aeropuerto a bordo del Air Force One una hora antes del accidente.

Por el momento, se desconoce el estado de los pasajeros.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido