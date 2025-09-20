Reabre la terminal 2 del aeropuerto de Dublín después de ser desalojada como "medida de seguridad"

Cientos de personas desalojadas de la terminal 2 del aeropuerto de Dublín

Los detalles Un objeto sospechoso fue registrado por uno de los escáneres del aeropuerto y, como medida preventiva, el escuadrón antibombas fue desplegado y los pasajeros evacuados.

La Terminal 2 del Aeropuerto de Dublín ha reabierto varias horas después de haber sido evacuada este sábado como "medida de seguridad" después de que se identificara un objeto sospechoso que ha obligado al escuadrón antibombas a investigar la situación.

Según ha informado el diario local 'Irish Examiner', alrededor del mediodía se identificó un posible objeto sospechoso que ha llevado a la actuación del escuadrón antibombas y de la Unidad de Detectives Especiales antiterroristas. Además, el citado medio asegura que el propietario de la bolsa sospechosa ha sido identificado.

Después de más de dos horas cerrado, las autoridades han permitido el paso de los pasajeros después de garantizar la seguridad de los mismos, aunque las investigaciones sobre lo ocurrido continúan. "El Aeropuerto de Dublín confirma que la Terminal 2 ha recibido el visto bueno", ha informado la cuenta oficial del aeropuerto en X.

Y, aunque no ha habido cancelaciones, algunos vuelos sí se han visto retrasados por el incidente, que las autoridades han desmarcado por completo del ciberataque sufrido en otros puntos de Europa.