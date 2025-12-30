Un depósito no reembolsable o guardabosques en la cima: estas son las medidas propuestas por Nepal para que el Everest no se convierta en un vertedero

¿Por qué es importante? La cima más alta de la Tierra acumula casi 50 toneladas de residuos y el Gobierno ha presentado nuevas medidas que deberán ser aprobadas en el Parlamento.

El Gobierno de Nepal ha tomado nuevas medidas para evitar que el Everest se convierta en un vertedero. En la actualidad, la montaña más alta del planeta sostiene, además de la nieve, casi 50 toneladas de basura. Por eso mismo, el Ejecutivo ha decidido que todas aquellas personas que deseen subir deberán abonar un depósito no reembolsable de 4.000 dólares; así como cumplir con las directrices de los guardabosques que se apostarán en la cima y con la de los puestos de control de seguridad del campamento dos.

No es la primera normativa que aplican al respecto, de hecho, en 2014 aprobaron que cada escalador debía abonar 4.000 dólares que solo se devolverían si regresaban con ocho kilogramos de deshechos. Sin embargo, esta normativa no ha funcionado, puesto que los más 'avispados' tienden a recoger la basura de los campamentos menos elevados para así recuperar su dinero. "Desde los campamentos más altos, la gente tiende a regresar solo con botellas de oxígeno", ha explicado Tshering Sherpa, director de Control de Contaminación de Sagarmatha, por lo que los más cercanos a la cima se quedan repletos de residuos.

Cabe destacar que, de media, un alpinista genera 12 kilogramos de basura en su escalada a este pico y sus residuos son de todo tipo: plásticos, restos de ropa e incluso excrementos, que esparcidos por la montaña generan una imagen nada parecida a como se debería ver una maravilla natural de este calibre.

Ante este panorama, el Gobierno de Nepal ha presentado nuevas medidas entre las que se encuentra un depósito no reembolsable de 4.000 dólares;guardabosques en la cima para ir controlando la basura y puestos de control de seguridad en el campamento dos.

Con todo, este paquete de normas debe ser aprobado en el Parlamento del país asiático que tendrá que decidir entre proteger el Everest o seguir permitiendo que se convierta en un basurero en plena naturaleza.

