El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha designado a un fiscal independiente encargado de supervisar las investigaciones penales sobre la retención de información de defensa nacional por parte del expresidente Donald Trump, así como por el asalto al Capitolio.

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, ha nombrado a Jack Smith como el encargado de liderar estas investigaciones. Exfiscal jefe del Tribunal Especial de La Haya, Smith se encargó de evaluar los crímenes de guerra cometidos durante la guerra en Kosovo, según CNN.

"En base a los acontecimientos recientes, incluido el anuncio del expresidente de que será candidato a la presidencia en las próximas elecciones y la intención declarada del presidente en ejercicio de ser candidato también, he llegado a la conclusión de que es de interés público nombrar un fiscal", ha señalado Garland.

Smith deberá investigar ahora las posibles implicaciones penales a las que se podría enfrentar Trump después de que un operativo del FBI descubriera en su lujosa mansión de Mar-a-Lago, en Florida, una notable cantidad de documentos clasificados y relacionados con la defensa de Estados Unidos. Asimismo, el fiscal independiente analizará el papel del exmandatario en la ignominiosa tarde del 6 de enero de 2021, cuando una turba de exaltados ultranacionalistas asaltó el Capitolio, en Washington, para tratar de frenar el traspaso de poderes al recién elegido presidente, Joe Biden, al considerar que las elecciones estuvieron amañadas.

Según testigos consultados por la mencionada cadena de televisión estadounidense, el principal objetivo de Smith al frente de ambas investigaciones es recopilar más información y llevar la declaración de testigos ante un gran jurado federal de cara a las próximas semanas. Smith ha incidido en que su principal cometido será realizar estas investigaciones "de forma independiente y en base a las mejores tradiciones del Departamento de Justicia".

Trump dice que no participará en lsa investigaciones de Smith

"Ejerceré un juicio independiente y haré avanzar las investigaciones de manera expedita y exhaustiva hasta cualquier resultado que dicten los hechos y la ley", ha zanjado. Sin embargo, el anuncio no ha sido bien recibido por el expresidente Trump, quien, en declaraciones a la cadena conservadora Fox, ha asegurado que "no participará" en las investigaciones lideradas por Smith, pues no está dispuesto a colaborar con la "peor politización de la Justicia" estadounidense.

El expresidente ha defendido que su inocencia ya ha sido demostrada en repetidas ocasiones a lo largo de los últimos años, pues ha superado hasta dos 'impeachment' (juicio político) y el exfiscal especial Robert Mueller no logró demostrar la supuesta colusión de Trump. Finalmente, Trump se ha mostrado convencido de que este anuncio del Departamento de Justicia se da justo ahora, pocos días después de que el expresidente anunciara su candidatura a las elecciones de 2024, porque es quien lidera "todas las encuestas" entre los votantes de "ambos partidos". "Hunter Biden es un criminal muchas veces y no le pasa nada. Joe Biden es un criminal muchas veces, y no le pasa nada (...) Es injusto para el país y para el Partido Republicano (...) El partido tiene que ponerse en pie y luchar", ha zanjado.