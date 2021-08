"Daré contigo y haré que te comas tus palabras". Es la amenaza directa de uno de los cárteles más poderosos de México a una periodista del país: Azucena Uresti, una profesional incisiva ahora señalada por los narcos. Armados con metralleta, le advierten: "Una cosa te hago saber, no seas pendeja y bájale de huevos". Y le lanzan esta terrorífica amenaza: "Te lo aseguro, donde sea que estés, voy contigo, haré que te comas tus palabras, aunque me acusen de feminicidio".

El cártel mexicano pone así el punto de mira sobre un conocido rostro de la televisión de México que hace tan solo unos días denunciaba sus acciones criminales. Algo que no gustó nada a 'El Menchito', que asegura: "No estoy en contra de la libertad de expresión, pero sí de quien me tira a mí directamente". Es el hijo del líder del cártel, y no ha dudado en dar su nombre: "Rubén Oseguera Cervantes".

Azucena ha sido la primera en plantarles cara: "Seguiremos haciendo nuestro trabajo, como hasta ahora". Mientras, el presidente López Obrador ha mostrado su apoyo y se ha comprometido a proteger a los periodistas. Desde 2006, 119 han sido asesinados, y solo en 2020 se denunciaron 700 agresiones. Es uno de los países más peligrosos para ejercer la profesión.