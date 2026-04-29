Trump y Carlos III exhiben sintonía: elogios y discursos de unidad en un encuentro entre "dos reyes"

Entre líneas La Casa Blanca compartió este martes una fotografía del presidente de Estados Unidos junto al monarca británico durante su visita de Estado a Washington, acompañada de la leyenda "dos reyes", lo que generó críticas en redes sociales.

El rey Carlos III del Reino Unido instó a la reconciliación entre su país y Estados Unidos durante un discurso histórico en el Capitolio, en medio de tensiones entre el Gobierno de Keir Starmer y la Administración de Donald Trump. En su intervención, destacó la importancia de la alianza entre Washington y Londres y abogó por el apoyo a Ucrania frente a Rusia. Además, defendió la relevancia de la OTAN. Trump, por su parte, elogió el discurso de Carlos III, destacando su habilidad para unir a los demócratas. La visita de Estado incluyó gestos de cercanía y simbolismo, aunque estuvo marcada por la controversia del caso Epstein.

El rey Carlos III del Reino Unido llamó este martes a la reconciliación entre su país y Estados Unidos en medio de las tensiones entre el Gobierno laborista de Keir Starmer y la Administración de Donald Trump, durante un discurso histórico en el Capitolio con motivo del 250 aniversario de la independencia estadounidense.

La intervención, de menos de media hora y pronunciada ante las dos Cámaras del Congreso, es uno de los actos centrales de la visita de Estado de Carlos III y la reina Camila, la primera que la pareja real realiza a Estados Unidos desde su coronación.

El viaje tiene lugar en un momento en el que la relación entre Washington y Londres, una de las más sólidas del último siglo, atraviesa uno de sus niveles más bajos debido a las constantes críticas de Trump a Starmer, especialmente por su negativa a implicarse militarmente en la guerra de Irán iniciada por Estados Unidos.

Trump no estaba en el Congreso, pero, ante la mirada del vicepresidente, JD Vance, el monarca británico no eludió los temas espinosos y subrayó la importancia de mantener la alianza entre Washington y Londres, que, dijo, es "una de las más trascendentales de la historia humana".

El rey subrayó que ambos países comparten "una historia de reconciliación, renovación y de una asociación extraordinaria", durante un discurso que es el primero que pronuncia un monarca británico desde el de Isabel II en 1991.

En aquella época, la madre de Carlos III ensalzó la estrecha relación entre ambos países después de que el Reino Unido apoyara a Estados Unidos en la guerra del Golfo. La situación actual es distinta, pero el monarca dio un mensaje de unidad: "Rezo con todo mi corazón para que nuestra alianza siga defendiendo nuestros valores compartidos, junto con nuestros socios en Europa, la Commonwealth y en todo el mundo, y que ignoremos los llamamientos al aislamiento".

Mensaje de apoyo a la OTAN: "Está comprometida con la defensa mutua"

También rompió una lanza a favor de la OTAN, organización que Trump ha amenazado con abandonar tras no intervenir en el estrecho de Ormuz. "La OTAN está comprometida con la defensa mutua", afirmó, al recordar que la Alianza activó por primera vez el Artículo 5 tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Asimismo, instó a Estados Unidos a mantener el apoyo a Ucrania frente a Rusia, en un momento en el que este conflicto ya no acapara titulares. El discurso fue redactado por el Gobierno británico y no por el Palacio de Buckingham, si bien Carlos III imprimió su propio tono, con varios comentarios de humor británico.

El Capitolio estuvo blindado por un dispositivo de seguridad reforzado, pocos días después del intento de asesinato contra Trump en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, un hecho que Carlos III condenó con firmeza: "Estos actos violentos nunca tendrán éxito".

Trump, amante de la monarquía británica, también pareció dispuesto a rebajar tensiones al recibir por la mañana con la primera dama, Melania, a los reyes con una pomposa ceremonia de honor en los jardines de la Casa Blanca, con salvas de cañón y el sobrevuelo de cazas. Ante un cielo gris que amenazaba con lluvia, Trump bromeó con el "hermoso día británico", aseguró que los ingleses son los "amigos más cercanos" de los estadounidenses y, sobre Carlos III, al que calificó como un "hombre muy elegante", llegó a afirmar que su madre, Mary Anne MacLeod, "estaba prendada" del monarca.

La jornada, que concluirá con una cena de gala en la Casa Blanca, estuvo marcada por gestos de cercanía y simbolismo, tanto en la ceremonia como en un posterior intercambio de regalos, entre ellos una réplica de los planos del escritorio del Despacho Oval que el monarca entregó a Trump. Sobre la visita de Estado sobrevuela el caso del pederasta Jeffrey Epstein a raíz de la investigación sobre el príncipe Andrés, hermano de Carlos III. Los reyes, sin embargo, no se reunirán con las víctimas durante su viaje.

Trump elogia a Carlos III por hacer que "los demócratas se pusieran de pie"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este martes la intervención del rey Carlos III ante el Congreso estadounidense y afirmó que logró lo que él nunca pudo: "que los demócratas se pusieran de pie".

"No podía creerlo, yo nunca he podido hacer eso", dijo el mandatario republicano al monarca británico durante la cena de Estado en la Casa Blanca, en referencia al recibimiento positivo que obtuvo su discurso ante el Congreso por parte de ambos partidos.

Trump ya había elogiado la intervención de Carlos III cuando arribó a la Casa Blanca y dijo que se sentía "celoso" por el discurso que había ofrecido. El republicano tocó brevemente el tema de la guerra con Irán diciendo que: "Jamás permitiremos que ese adversario —Carlos está aún más de acuerdo conmigo— tenga un arma nuclear".

Por su parte, el monarca intervino en la cena rindiendo homenaje a Trump y a la Primera Dama Melania Trump por su "coraje y firmeza", así como a los agentes del Servicio Secreto que respondieron durante el atentado ocurrido en la cena de corresponsales de la Casa Blanca el pasado sábado en el hotel Hilton.

La Casa Blanca compartió este martes una fotografía del presidente de Estados Unidos junto al monarca británico durante su visita de Estado a Washington, acompañada de la leyenda "dos reyes", lo que generó críticas en redes sociales.

En la imagen aparecen Trump y Carlos III en uno de los jardines de la Casa Blanca durante la ceremonia militar con la que dio la bienvenida al monarca, en la primera visita de Estado desde su regreso al ejecutivo en 2025. "Dos reyes", tituló la Casa Blanca la imagen publicada en su cuenta oficial de X, donde aparecen ambos líderes sonriendo y saludando.

Trump, que se ha presentado a sí mismo como rey o papa en imágenes generadas con inteligencia artificial, ha sido criticado por el movimiento conocido como 'No Kings', que vuelve a utilizar los gritos que llevaron a la independencia del país en 1776 de la monarquía británica y el nacimiento de esta longeva república.

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